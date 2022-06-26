https://ria.ru/20220626/shimpanze-1798159579.html

В Афинском зоопарке застрелили сбежавшего самца шимпанзе

В Афинском зоопарке застрелили сбежавшего самца шимпанзе - РИА Новости, 26.06.2022

В Афинском зоопарке застрелили сбежавшего самца шимпанзе

Самец шимпанзе сбежал из вольера в Афинском зоопарке, сотрудники вынуждены были застрелить его, чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, говорится в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T00:45

2022-06-26T00:45

2022-06-26T00:48

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АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Самец шимпанзе сбежал из вольера в Афинском зоопарке, сотрудники вынуждены были застрелить его, чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, говорится в сообщении парка."Это трагический день для парка, приведший к гибели любимого всей семьей парка животного", - говорится в сообщении.Усыпить животное не было возможности, считают в зоопарке.Администрация пояснила, что анестетики действуют на спокойное животное примерно через 5-10 минут, а на животное с повышенным уровнем адреналина и через 20 минут. "Шимпанзе относятся к красной и высшей категории опасности, поэтому, согласно протоколам безопасности и оценке риска присутствовавшими ветеринарами, наблюдающими за поведением животного, предусмотрена их нейтрализация", - говорится в сообщении.Издание "Нафтемпорики" пишет, что в зоопарке девять шимпанзе, сбежавший был самым крупным, ему было 27 лет, он был высотой 1,6 метра. Животному удалось преодолеть высокое заграждение с электротоком и ров с водой."Свидетель рассказал, что по громкоговорителю были даны указания всем людям на стоянке сесть в машины. Очевидец сказал, что по меньшей мере 20 сотрудников зоопарка вышли ловить животное", - пишет издание.В итоге Зоологический парк Аттики принял решение умертвить шимпанзе."Позор вам", - прокомментировали новость об убийстве шимпанзе в нескольких постах в социальных сетях.В декабре 2016 года два ягуара смогли сбежать из вольера в Афинском зоопарке из-за повреждённого стекла. Их застрелила охрана зоопарка. В это время в зоопарке были посетители, усыпить животных возможности не было, заявила тогда пресс-служба зоопарка.Зоологический парк Аттики является частным зоопарком, он расположен на площади 20 гектаров в пригороде Афин Спата. В зоопарке проживает около 2 тысяч животных, представляющих 400 видов, работает дельфинарий.Своей целью зоопарк ставит защиту биоразнообразия и информирование посетителей об угрозе живой природе.

https://ria.ru/20211112/vinter-1758682655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

афины, в мире, греция