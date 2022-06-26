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В Афинском зоопарке застрелили сбежавшего самца шимпанзе - РИА Новости, 26.06.2022
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В Афинском зоопарке застрелили сбежавшего самца шимпанзе
В Афинском зоопарке застрелили сбежавшего самца шимпанзе - РИА Новости, 26.06.2022
В Афинском зоопарке застрелили сбежавшего самца шимпанзе
Самец шимпанзе сбежал из вольера в Афинском зоопарке, сотрудники вынуждены были застрелить его, чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, говорится в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T00:45
2022-06-26T00:48
афины
в мире
греция
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АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Самец шимпанзе сбежал из вольера в Афинском зоопарке, сотрудники вынуждены были застрелить его, чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, говорится в сообщении парка."Это трагический день для парка, приведший к гибели любимого всей семьей парка животного", - говорится в сообщении.Усыпить животное не было возможности, считают в зоопарке.Администрация пояснила, что анестетики действуют на спокойное животное примерно через 5-10 минут, а на животное с повышенным уровнем адреналина и через 20 минут. "Шимпанзе относятся к красной и высшей категории опасности, поэтому, согласно протоколам безопасности и оценке риска присутствовавшими ветеринарами, наблюдающими за поведением животного, предусмотрена их нейтрализация", - говорится в сообщении.Издание "Нафтемпорики" пишет, что в зоопарке девять шимпанзе, сбежавший был самым крупным, ему было 27 лет, он был высотой 1,6 метра. Животному удалось преодолеть высокое заграждение с электротоком и ров с водой."Свидетель рассказал, что по громкоговорителю были даны указания всем людям на стоянке сесть в машины. Очевидец сказал, что по меньшей мере 20 сотрудников зоопарка вышли ловить животное", - пишет издание.В итоге Зоологический парк Аттики принял решение умертвить шимпанзе."Позор вам", - прокомментировали новость об убийстве шимпанзе в нескольких постах в социальных сетях.В декабре 2016 года два ягуара смогли сбежать из вольера в Афинском зоопарке из-за повреждённого стекла. Их застрелила охрана зоопарка. В это время в зоопарке были посетители, усыпить животных возможности не было, заявила тогда пресс-служба зоопарка.Зоологический парк Аттики является частным зоопарком, он расположен на площади 20 гектаров в пригороде Афин Спата. В зоопарке проживает около 2 тысяч животных, представляющих 400 видов, работает дельфинарий.Своей целью зоопарк ставит защиту биоразнообразия и информирование посетителей об угрозе живой природе.
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афины, в мире, греция
00:45 26.06.2022 (обновлено: 00:48 26.06.2022)
 
В Афинском зоопарке застрелили сбежавшего самца шимпанзе

В Греции на территории Зоологического парка Аттики застрелили сбежавшего самца шимпанзе

© AP Photo / Thanassis StavrakisШимпанзе в Зоологическом парке Аттики
Шимпанзе в Зоологическом парке Аттики - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Шимпанзе в Зоологическом парке Аттики. Архивное фото
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АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Самец шимпанзе сбежал из вольера в Афинском зоопарке, сотрудники вынуждены были застрелить его, чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, говорится в сообщении парка.
"В воскресенье утром в 09:40 сотрудники парка заметили после конфликта между шимпанзе побег альфа-самца шимпанзе. Немедленно был активирован протокол безопасности парка, проинформирована полиция, посетители были изолированы, а шимпанзе слаженными движениями сотрудников службы безопасности в присутствии ветеринаров был выведен в изолированную зону в парке, где было сочтено необходимым нейтрализовать его через 20 минут", - заявил Attica Zoological Park.
"Это трагический день для парка, приведший к гибели любимого всей семьей парка животного", - говорится в сообщении.
Усыпить животное не было возможности, считают в зоопарке.
Администрация пояснила, что анестетики действуют на спокойное животное примерно через 5-10 минут, а на животное с повышенным уровнем адреналина и через 20 минут. "Шимпанзе относятся к красной и высшей категории опасности, поэтому, согласно протоколам безопасности и оценке риска присутствовавшими ветеринарами, наблюдающими за поведением животного, предусмотрена их нейтрализация", - говорится в сообщении.
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Издание "Нафтемпорики" пишет, что в зоопарке девять шимпанзе, сбежавший был самым крупным, ему было 27 лет, он был высотой 1,6 метра. Животному удалось преодолеть высокое заграждение с электротоком и ров с водой.
"Свидетель рассказал, что по громкоговорителю были даны указания всем людям на стоянке сесть в машины. Очевидец сказал, что по меньшей мере 20 сотрудников зоопарка вышли ловить животное", - пишет издание.
В итоге Зоологический парк Аттики принял решение умертвить шимпанзе.
"Позор вам", - прокомментировали новость об убийстве шимпанзе в нескольких постах в социальных сетях.
В декабре 2016 года два ягуара смогли сбежать из вольера в Афинском зоопарке из-за повреждённого стекла. Их застрелила охрана зоопарка. В это время в зоопарке были посетители, усыпить животных возможности не было, заявила тогда пресс-служба зоопарка.
Зоологический парк Аттики является частным зоопарком, он расположен на площади 20 гектаров в пригороде Афин Спата. В зоопарке проживает около 2 тысяч животных, представляющих 400 видов, работает дельфинарий.
Своей целью зоопарк ставит защиту биоразнообразия и информирование посетителей об угрозе живой природе.
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