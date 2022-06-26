https://ria.ru/20220626/shatunov-1798278914.html

Представитель Шатунова рассказал, что певец хотел поехать в Донбасс

Представитель Шатунова рассказал, что певец хотел поехать в Донбасс - РИА Новости, 26.06.2022

Представитель Шатунова рассказал, что певец хотел поехать в Донбасс

Певец Юрий Шатунов хотел поехать в Донбасс, но ему помешали гастроли, сообщил РИА Новости представитель артиста Аркадий Кудряшов. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T22:40

2022-06-26T22:40

2022-06-26T23:54

шоубиз

юрий шатунов

бавария

кумертау

оренбург

гбу "ритуал"

ласковый май

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Певец Юрий Шатунов хотел поехать в Донбасс, но ему помешали гастроли, сообщил РИА Новости представитель артиста Аркадий Кудряшов."Это был порыв такой в начале самом, но у нас же были гастроли, тур был прописан", — сказал он.Кудряшов добавил, что Шатунов не служил в армии из-за проблем со здоровьем."В армии не служил, потому что у него была язва желудка", — отметил он.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной стал обширный инфаркт.По данным столичного ГБУ "Ритуал", попрощаться с любимым исполнителем пришли более десяти тысяч человек. Тело артиста кремируют, а прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После ее смерти он занимался бродяжничеством, затем его перевели в школу-интернат в Оренбург, где артист познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" Шатунов был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз", самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html

бавария

кумертау

оренбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий шатунов, бавария, кумертау, оренбург, гбу "ритуал", ласковый май, россия