Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220626/shatunov-1798237514.html
В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Шатуновым
В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 26.06.2022
В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Шатуновым
Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:17
2022-06-26T16:17
шоубиз
юрий шатунов
ласковый май
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798187071_0:38:3152:1811_1920x0_80_0_0_ecdd5a1dc21c5b6eb3b98d132e050261.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной смерти стал обширный инфаркт.По данным столичного ГБУ "Ритуал", попрощаться с любимым исполнителем пришли более 10 тысяч человек. Ранее в воскресенье сообщалось, что тело артиста кремируют, прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" Шатунов был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798187071_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ff93180b88acbff3f3efe9bead31ba5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий шатунов, ласковый май, москва
16:17 26.06.2022
 
В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной смерти стал обширный инфаркт.
По данным столичного ГБУ "Ритуал", попрощаться с любимым исполнителем пришли более 10 тысяч человек. Ранее в воскресенье сообщалось, что тело артиста кремируют, прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" Шатунов был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".
Прощание с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
1 из 8

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

Люди на прощании с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище в Москве
2 из 8

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
3 из 8

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
4 из 8

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
5 из 8

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

Основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
6 из 8

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

Люди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
7 из 8

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

Люди на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
8 из 8

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
 
ШоубизЮрий ШатуновЛасковый майМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала