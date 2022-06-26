https://ria.ru/20220626/shatunov-1798237514.html

В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Шатуновым

В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 26.06.2022

В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Шатуновым

Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:17

2022-06-26T16:17

2022-06-26T16:17

шоубиз

юрий шатунов

ласковый май

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798187071_0:38:3152:1811_1920x0_80_0_0_ecdd5a1dc21c5b6eb3b98d132e050261.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни, причиной смерти стал обширный инфаркт.По данным столичного ГБУ "Ритуал", попрощаться с любимым исполнителем пришли более 10 тысяч человек. Ранее в воскресенье сообщалось, что тело артиста кремируют, прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" Шатунов был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий шатунов, ласковый май, москва