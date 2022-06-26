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На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/severodonetsk-1798282598.html
На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми
На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми - РИА Новости, 26.06.2022
На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми
На северодонецком комбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с мирными жителями, сообщили в комендатуре города. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:30
2022-06-26T23:44
в мире
родион мирошник
рамзан кадыров
луганская народная республика
россия
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
владимир путин
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 26 июн — РИА Новости. На северодонецком комбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с мирными жителями, сообщили в комендатуре города.В свою очередь, офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер утверждал, что в бомбоубежищах комбината остаются порядка 500 человек.Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220626/azot-1798254834.html
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в мире, родион мирошник, рамзан кадыров, луганская народная республика, россия, игорь конашенков, владимир путин, северодонецк
23:30 26.06.2022 (обновлено: 23:44 26.06.2022)
 
На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми

Комендатура Северодонецка: на химкомбинате "Азот" остаются еще несколько убежищ с людьми

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкТерритория завода "Азот" в Северодонецке
Территория завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Территория завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 26 июн — РИА Новости. На северодонецком комбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с мирными жителями, сообщили в комендатуре города.

"Эвакуация пока затруднена из-за обстрелов со стороны украинских военных или из-за того, что территория не зачищена. Точное количество людей, которые там живут, неизвестно", — рассказали РИА Новости представители властей.

В свою очередь, офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер утверждал, что в бомбоубежищах комбината остаются порядка 500 человек.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
18:36
Эвакуированный с "Азота" рассказал, как потерял ногу из-за силовиков ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникРамзан КадыровЛуганская Народная РеспубликаРоссияИгорь КонашенковВладимир ПутинСеверодонецк
 
 
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