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На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми
На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми - РИА Новости, 26.06.2022
На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми
На северодонецком комбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с мирными жителями, сообщили в комендатуре города. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:30
2022-06-26T23:30
2022-06-26T23:44
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 26 июн — РИА Новости. На северодонецком комбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с мирными жителями, сообщили в комендатуре города.В свою очередь, офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер утверждал, что в бомбоубежищах комбината остаются порядка 500 человек.Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, родион мирошник, рамзан кадыров, луганская народная республика, россия, игорь конашенков, владимир путин, северодонецк
23:30 26.06.2022 (обновлено: 23:44 26.06.2022)
На химкомбинате "Азот" в ЛНР остаются еще несколько убежищ с людьми
Комендатура Северодонецка: на химкомбинате "Азот" остаются еще несколько убежищ с людьми