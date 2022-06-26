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Санкции не оказали ожидаемого влияния на Россию, заявили в Турции
Санкции не оказали ожидаемого влияния на Россию, заявили в Турции - РИА Новости, 26.06.2022
Санкции не оказали ожидаемого влияния на Россию, заявили в Турции
Санкции Запада не оказывают ожидаемого влияния на Россию, президент РФ Владимир Путин не потерял своих позиций внутри страны, а рубль укрепляется, заявил... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:09
2022-06-26T23:09
2022-06-26T23:09
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
марио драги
россия
украина
киев
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Санкции Запада не оказывают ожидаемого влияния на Россию, президент РФ Владимир Путин не потерял своих позиций внутри страны, а рубль укрепляется, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Санкции не оказывают ожидаемого влияния, позиции Путина внутри страны не потеряны, а рубль укрепляется. Сложно понять, где та черта, когда военные действия остановятся", - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.По его словам, говорить сейчас о мирном соглашении между РФ и Украиной сложно."Ситуация для переговоров РФ и Украины на данный момент видится неприемлемой. Мы не видим политической воли сторон", - добавил Калын.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что европейцы убеждают Украину вернуться к переговорам с РФ, но США и Великобритания не разрешают Киеву этого сделать.
https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798238467.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, россия, украина, киев, санкции в отношении россии, турция, ибрагим калын
Санкции не оказали ожидаемого влияния на Россию, заявили в Турции
Администрация Эрдогана: санкции не оказали ожидаемого влияния на Россию, рубль укрепляется