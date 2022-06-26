https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798281203.html

Санкции не оказали ожидаемого влияния на Россию, заявили в Турции

Санкции не оказали ожидаемого влияния на Россию, заявили в Турции - РИА Новости, 26.06.2022

Санкции не оказали ожидаемого влияния на Россию, заявили в Турции

Санкции Запада не оказывают ожидаемого влияния на Россию, президент РФ Владимир Путин не потерял своих позиций внутри страны, а рубль укрепляется, заявил... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T23:09

2022-06-26T23:09

2022-06-26T23:09

в мире

олаф шольц

эммануэль макрон

марио драги

россия

украина

киев

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Санкции Запада не оказывают ожидаемого влияния на Россию, президент РФ Владимир Путин не потерял своих позиций внутри страны, а рубль укрепляется, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Санкции не оказывают ожидаемого влияния, позиции Путина внутри страны не потеряны, а рубль укрепляется. Сложно понять, где та черта, когда военные действия остановятся", - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.По его словам, говорить сейчас о мирном соглашении между РФ и Украиной сложно."Ситуация для переговоров РФ и Украины на данный момент видится неприемлемой. Мы не видим политической воли сторон", - добавил Калын.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что европейцы убеждают Украину вернуться к переговорам с РФ, но США и Великобритания не разрешают Киеву этого сделать.

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798238467.html

https://ria.ru/20220625/bol-1798034295.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, россия, украина, киев, санкции в отношении россии, турция, ибрагим калын