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Эксперт оценил последствия присоединения Молдавии к санкциям против России - РИА Новости, 26.06.2022
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Эксперт оценил последствия присоединения Молдавии к санкциям против России
Эксперт оценил последствия присоединения Молдавии к санкциям против России - РИА Новости, 26.06.2022
Эксперт оценил последствия присоединения Молдавии к санкциям против России
Присоединение официального Кишинева к санкциям против России обернётся серьёзными экономическими последствиями для самой Молдавии, заявил в комментарии РИА... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:24
2022-06-26T11:24
в мире
молдавия
россия
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Присоединение официального Кишинева к санкциям против России обернётся серьёзными экономическими последствиями для самой Молдавии, заявил в комментарии РИА Новости директор Balkan Centre политолог Сергей Манастырлы.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Приветствуя это решение, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу не исключил, что в знак солидарности с ЕС, Кишинев присоединится к возможным последующим пакетам антироссийских санкций."Получение статуса кандидата члена ЕС нынешние власти республики трактуют как защиту от внешней угрозы. Присоединение к антироссийским санкциям официальный Кишинев трактует как свидетельство своей лояльности Западу. Если же Кишинев перейдет от слов к делу, то последуют ответные действия РФ в сфере энергетики. В результате присоединения Молдавии к санкционной войне экономику страны ждёт катастрофа - Молдавия скатится в Средневековье", - считает Манастырлы.Он отметил, что, если начнутся перебои с электричеством, с поставками топлива, последует цепной рост цен, многие компании, в том числе связанные с сельским хозяйством, могут обанкротиться, поскольку не выдержат конкуренции на европейском рынке."В республике и так экономический кризис, зарплаты людей не поспевают за ростом стоимости продуктов и услуг, цены на горючее растут едва ли не ежедневно. В отсутствии российского газа жители Молдавии рискуют остаться без тепла зимой или перейти на дрова. Но в республике нет лесов как таковых, которые можно было бы вырубать, то есть, альтернативные источники энергии для отопления тоже не существуют. И тот же Евросоюз, где свои экономические проблемы и политические разногласия, не сможет обеспечить Молдавию альтернативными источниками в необходимой мере", - сказал эксперт.Манастырлы отметил, что большинство жителей республики волнует именно вопрос выживания в это непростое время, поэтому политические декларации, которые могут только усугубить ситуацию, воспринимаются как некомпетентность и неспособность властей справиться с администрированием и урегулированием кризисных ситуаций."Не увидят жители страны серьезных перемен от статуса кандидата. Обещания властей реформировать судебную систему, усилить защиту прав человека, побороть коррупцию, повысить качество услуг остались только на словах. Сейчас руководству страны нужно воздержаться от необдуманных политических заявлений, иначе ситуация в социуме может стать взрывоопасной", - считает собеседник.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Одновременно растут цены и на горючее. Стоимость бензина на республиканских АЗС приближается к 2 долларам за литр, при этом на ряде заправочных станций образовался дефицит дизтоплива. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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в мире, молдавия, россия, санкции в отношении россии
11:24 26.06.2022
 
Эксперт оценил последствия присоединения Молдавии к санкциям против России

Политолог Манастырли: присоединение Молдавии к санкциям отбросит ее в Средневековье

© Sputnik / Rodion ProcaАкция протеста в Кишиневе, Молдавия
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Sputnik / Rodion Proca
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Присоединение официального Кишинева к санкциям против России обернётся серьёзными экономическими последствиями для самой Молдавии, заявил в комментарии РИА Новости директор Balkan Centre политолог Сергей Манастырлы.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Приветствуя это решение, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу не исключил, что в знак солидарности с ЕС, Кишинев присоединится к возможным последующим пакетам антироссийских санкций.
"Получение статуса кандидата члена ЕС нынешние власти республики трактуют как защиту от внешней угрозы. Присоединение к антироссийским санкциям официальный Кишинев трактует как свидетельство своей лояльности Западу. Если же Кишинев перейдет от слов к делу, то последуют ответные действия РФ в сфере энергетики. В результате присоединения Молдавии к санкционной войне экономику страны ждёт катастрофа - Молдавия скатится в Средневековье", - считает Манастырлы.
Он отметил, что, если начнутся перебои с электричеством, с поставками топлива, последует цепной рост цен, многие компании, в том числе связанные с сельским хозяйством, могут обанкротиться, поскольку не выдержат конкуренции на европейском рынке.
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"В республике и так экономический кризис, зарплаты людей не поспевают за ростом стоимости продуктов и услуг, цены на горючее растут едва ли не ежедневно. В отсутствии российского газа жители Молдавии рискуют остаться без тепла зимой или перейти на дрова. Но в республике нет лесов как таковых, которые можно было бы вырубать, то есть, альтернативные источники энергии для отопления тоже не существуют. И тот же Евросоюз, где свои экономические проблемы и политические разногласия, не сможет обеспечить Молдавию альтернативными источниками в необходимой мере", - сказал эксперт.
Манастырлы отметил, что большинство жителей республики волнует именно вопрос выживания в это непростое время, поэтому политические декларации, которые могут только усугубить ситуацию, воспринимаются как некомпетентность и неспособность властей справиться с администрированием и урегулированием кризисных ситуаций.
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"Не увидят жители страны серьезных перемен от статуса кандидата. Обещания властей реформировать судебную систему, усилить защиту прав человека, побороть коррупцию, повысить качество услуг остались только на словах. Сейчас руководству страны нужно воздержаться от необдуманных политических заявлений, иначе ситуация в социуме может стать взрывоопасной", - считает собеседник.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Одновременно растут цены и на горючее. Стоимость бензина на республиканских АЗС приближается к 2 долларам за литр, при этом на ряде заправочных станций образовался дефицит дизтоплива. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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