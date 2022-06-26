https://ria.ru/20220626/samolety-1798210554.html
ВС России уничтожили 215 украинских военных самолетов с начала спецоперации
ВС России уничтожили 215 украинских военных самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 26.06.2022
ВС России уничтожили 215 украинских военных самолетов с начала спецоперации
Уже 215 украинских военных самолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:53
2022-06-26T12:53
2022-06-26T12:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уже 215 украинских военных самолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВС России уничтожили 215 украинских военных самолетов с начала спецоперации
Минобороны: Россия уничтожила 215 украинских самолетов с начала специальной операции
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уже 215 украинских военных самолетов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.