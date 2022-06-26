https://ria.ru/20220626/rszo-1798168006.html
Минобороны показало видео с применением "Ураганов" на Украине
Минобороны показало видео с применением "Ураганов" на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
Минобороны показало видео с применением "Ураганов" на Украине
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня на Украине. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T05:03
2022-06-26T05:03
2022-06-26T09:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня на Украине.Как отметили в военном ведомстве, российские подразделения реактивной артиллерии подавляют огнем живую силу и военную технику националистов и формирований ВСУ."Выявленные цели националистов подавляются огнем 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган". Огонь ведется по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника", — указали в ведомстве.Боевые машины в кратчайшие сроки выдвигаются в район для заряжания и скрытно меняют позицию после выполнения огневой задачи, отметили в военном ведомстве.Командир батареи по имени Вячеслав рассказал, что артиллеристы пытаются отработать по цели максимально быстро и точно. "Иногда бывают задачи: именно к этому времени поразить цель, а бывают задачи: как можно быстрее. Точное время вам не скажу, но в районе где-то 10 минут с учетом дороги к огневой позиции", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220625/vertolety-1798060878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО
2022-06-26T05:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире
05:03 26.06.2022 (обновлено: 09:18 26.06.2022)
Минобороны показало видео с применением "Ураганов" на Украине
Минобороны показало, как расчеты РСЗО "Ураган" уничтожают технику украинских националистов
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня на Украине.
Как отметили в военном ведомстве, российские подразделения реактивной артиллерии подавляют огнем живую силу и военную технику националистов и формирований ВСУ.
"Выявленные цели националистов подавляются огнем 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган". Огонь ведется по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника", — указали в ведомстве.
Боевые машины в кратчайшие сроки выдвигаются в район для заряжания и скрытно меняют позицию после выполнения огневой задачи, отметили в военном ведомстве.
Командир батареи по имени Вячеслав рассказал, что артиллеристы пытаются отработать по цели максимально быстро и точно.
"Иногда бывают задачи: именно к этому времени поразить цель, а бывают задачи: как можно быстрее. Точное время вам не скажу, но в районе где-то 10 минут с учетом дороги к огневой позиции", — добавил он.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.