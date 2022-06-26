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США предсказали раскол на "красных" и "синих" - РИА Новости, 26.06.2022
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США предсказали раскол на "красных" и "синих"
США предсказали раскол на "красных" и "синих" - РИА Новости, 26.06.2022
США предсказали раскол на "красных" и "синих"
В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T05:08
2022-06-26T05:08
в мире
сша
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна."Скорее всего, пришло время перестать говорить о "красной" (республиканцами. – прим. ред.) и "синей" (демократами. – прим. ред.) Америке", - пишет автор, ссылаясь на выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера."Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь "красных" и "синих" людей, – написал Подхорцер. – Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность", - приводит слова политтехнолога Браунштейн.Усиливающиеся разногласия между "красными" и "синими" штатами представляют собой возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории США."Все это подпитывает процесс, который я именую "великим расхождением" между синими и красными штатами. Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплоченность страны, однако происходящее все больше похоже лишь на промежуточный пункт", - пишет Браунштейн.Как отмечает автор, Подхорцер не пророчит США новую гражданскую войну, однако предупреждает, что в 2020-х годах давление на фундаментальное единство страны, вероятно, продолжит усиливаться."Нарастающее расхождение – и антагонизм – между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки 21 века. Это существенная перемена по сравнению с серединой 20 века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение", - считает Браунштейн.С точки зрения Подхорцера, растущее разъединение означает, что за периодом стирания различий настает время, когда коренные различия, восходящие к самому основанию страны, вновь всплывают на поверхность. А по мнению политолога из Университета Джона Хопкинса Лиллианы Мейсон, по мере увеличения раскола между двумя частями страны "возникают риски действительно глубоких потрясений, социальных потрясений, которые коснутся не только наших чувств и мнений"."Это вовсе не значит, что американцы обречены снова сражаться друг с другом, как это случилось после 1850-х. Но это значит, что 2020-е годы могут принести с собой самые серьезные угрозы для стабильности нашей страны с того мрачного и лихого времени", - резюмирует Браунштейн.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша
05:08 26.06.2022
 
США предсказали раскол на "красных" и "синих"

The Atlantic: США грозит раскол из-за разногласий между республиканцами и демократами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна.
"Скорее всего, пришло время перестать говорить о "красной" (республиканцами. – прим. ред.) и "синей" (демократами. – прим. ред.) Америке", - пишет автор, ссылаясь на выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера.
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"Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь "красных" и "синих" людей, – написал Подхорцер. – Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность", - приводит слова политтехнолога Браунштейн.
Усиливающиеся разногласия между "красными" и "синими" штатами представляют собой возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории США.
"Все это подпитывает процесс, который я именую "великим расхождением" между синими и красными штатами. Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплоченность страны, однако происходящее все больше похоже лишь на промежуточный пункт", - пишет Браунштейн.
Как отмечает автор, Подхорцер не пророчит США новую гражданскую войну, однако предупреждает, что в 2020-х годах давление на фундаментальное единство страны, вероятно, продолжит усиливаться.
"Нарастающее расхождение – и антагонизм – между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки 21 века. Это существенная перемена по сравнению с серединой 20 века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение", - считает Браунштейн.
С точки зрения Подхорцера, растущее разъединение означает, что за периодом стирания различий настает время, когда коренные различия, восходящие к самому основанию страны, вновь всплывают на поверхность. А по мнению политолога из Университета Джона Хопкинса Лиллианы Мейсон, по мере увеличения раскола между двумя частями страны "возникают риски действительно глубоких потрясений, социальных потрясений, которые коснутся не только наших чувств и мнений".
"Это вовсе не значит, что американцы обречены снова сражаться друг с другом, как это случилось после 1850-х. Но это значит, что 2020-е годы могут принести с собой самые серьезные угрозы для стабильности нашей страны с того мрачного и лихого времени", - резюмирует Браунштейн.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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