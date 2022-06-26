https://ria.ru/20220626/raskol-1798168331.html

США предсказали раскол на "красных" и "синих"

США предсказали раскол на "красных" и "синих" - РИА Новости, 26.06.2022

США предсказали раскол на "красных" и "синих"

В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T05:08

2022-06-26T05:08

2022-06-26T05:08

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна."Скорее всего, пришло время перестать говорить о "красной" (республиканцами. – прим. ред.) и "синей" (демократами. – прим. ред.) Америке", - пишет автор, ссылаясь на выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера."Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь "красных" и "синих" людей, – написал Подхорцер. – Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность", - приводит слова политтехнолога Браунштейн.Усиливающиеся разногласия между "красными" и "синими" штатами представляют собой возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории США."Все это подпитывает процесс, который я именую "великим расхождением" между синими и красными штатами. Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплоченность страны, однако происходящее все больше похоже лишь на промежуточный пункт", - пишет Браунштейн.Как отмечает автор, Подхорцер не пророчит США новую гражданскую войну, однако предупреждает, что в 2020-х годах давление на фундаментальное единство страны, вероятно, продолжит усиливаться."Нарастающее расхождение – и антагонизм – между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки 21 века. Это существенная перемена по сравнению с серединой 20 века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение", - считает Браунштейн.С точки зрения Подхорцера, растущее разъединение означает, что за периодом стирания различий настает время, когда коренные различия, восходящие к самому основанию страны, вновь всплывают на поверхность. А по мнению политолога из Университета Джона Хопкинса Лиллианы Мейсон, по мере увеличения раскола между двумя частями страны "возникают риски действительно глубоких потрясений, социальных потрясений, которые коснутся не только наших чувств и мнений"."Это вовсе не значит, что американцы обречены снова сражаться друг с другом, как это случилось после 1850-х. Но это значит, что 2020-е годы могут принести с собой самые серьезные угрозы для стабильности нашей страны с того мрачного и лихого времени", - резюмирует Браунштейн.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220518/mask-1789360395.html

https://ria.ru/20220510/ssha-1787729017.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша