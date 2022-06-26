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Средства ПВО ведут перехват воздушных целей над Донецком

Средства ПВО ведут перехват воздушных целей над Донецком - РИА Новости, 26.06.2022

Средства ПВО ведут перехват воздушных целей над Донецком

Средства ПВО работают над Донецком, как минимум три противоракеты были выпущены по воздушным целям за 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022

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2022-06-26T21:19

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специальная военная операция на украине

пво

украина

вооруженные силы украины

в мире

донецкая народная республика

макеевка

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Средства ПВО работают над Донецком, как минимум три противоракеты были выпущены по воздушным целям за 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Так, с 20.30 до 21.10 (мск) как минимум три противоракеты были выпущены у окраин столицы ДНР по воздушным целям в направлении Макеевки.

украина

донецкая народная республика

макеевка

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Наталья Макарова

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Кадры работы ПВО над Донецком Над Донецком работает ПВО. Как сообщает корреспондент РИА Новости, как минимум три противоракеты были выпущены у окраин столицы ДНР по воздушным целям с 20:30 до 21:10 (по мск) в направлении Макеевки. 2022-06-26T21:19 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пво, украина, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, макеевка