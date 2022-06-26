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Средства ПВО ведут перехват воздушных целей над Донецком - РИА Новости, 26.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Средства ПВО ведут перехват воздушных целей над Донецком
Средства ПВО ведут перехват воздушных целей над Донецком - РИА Новости, 26.06.2022
Средства ПВО ведут перехват воздушных целей над Донецком
Средства ПВО работают над Донецком, как минимум три противоракеты были выпущены по воздушным целям за 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022
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специальная военная операция на украине
пво
украина
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
макеевка
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Средства ПВО работают над Донецком, как минимум три противоракеты были выпущены по воздушным целям за 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.Так, с 20.30 до 21.10 (мск) как минимум три противоракеты были выпущены у окраин столицы ДНР по воздушным целям в направлении Макеевки.
украина
донецкая народная республика
макеевка
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Кадры работы ПВО над Донецком
Над Донецком работает ПВО. Как сообщает корреспондент РИА Новости, как минимум три противоракеты были выпущены у окраин столицы ДНР по воздушным целям с 20:30 до 21:10 (по мск) в направлении Макеевки.
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пво, украина, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, макеевка
21:19 26.06.2022 (обновлено: 21:31 26.06.2022)
 
Средства ПВО ведут перехват воздушных целей над Донецком

Над Донецком работают средства ПВО, по воздушным целям выпустили три противоракеты

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Средства ПВО работают над Донецком, как минимум три противоракеты были выпущены по воздушным целям за 40 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Так, с 20.30 до 21.10 (мск) как минимум три противоракеты были выпущены у окраин столицы ДНР по воздушным целям в направлении Макеевки.
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