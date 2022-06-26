https://ria.ru/20220626/ptitsy-1798178831.html

В Терлецком лесопарке в Москве обнаружили краснокнижных птиц

В Терлецком лесопарке в Москве обнаружили краснокнижных птиц - РИА Новости, 26.06.2022

В Терлецком лесопарке в Москве обнаружили краснокнижных птиц

Птицы, занесенные в Красную книгу Москвы, обнаружены в Терлецком лесопарке, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:20

2022-06-26T09:20

2022-06-26T09:20

москва

мосприрода

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Птицы, занесенные в Красную книгу Москвы, обнаружены в Терлецком лесопарке, сообщается на официальном сайте мэра столицы."В Терлецком лесопарке обнаружили птиц, занесенных в Красную книгу Москвы. Так, специалисты Мосприроды заметили кулика-перевозчика, гоголя и лысух (первая категория редкости), а также речных крачек (вторая категория редкости). Всего на природных территориях столицы обитают 90 видов краснокнижных птиц, из них 15 водоплавающих. Сейчас многие пернатые сидят на гнездах. За некоторыми самками ухаживают самцы, а другие могут отлучаться в поисках еды", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас в парках обитают такие виды краснокнижных птиц как кулик-перевозчик, шумная и хищная речная крачка шумная, лысухи из семейства пастушковых и многие другие.

https://ria.ru/20220615/povedenie-1795862504.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, мосприрода