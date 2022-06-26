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В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым

В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 26.06.2022

В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым

Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым началась на Троекуровском кладбище в Москве утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:07

2022-06-26T10:07

2022-06-26T10:07

шоубиз

юрий шатунов

ласковый май

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым началась на Троекуровском кладбище в Москве утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Почтить память Шатунова пришли сотни людей, многие - с букетами белых роз. Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня "Белые розы" была одним из хитов солиста группы "Ласковый май" Шатунова в конце 80-х годов.Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий шатунов, ласковый май, москва