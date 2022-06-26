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В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым
В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 26.06.2022
В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым
Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым началась на Троекуровском кладбище в Москве утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:07
2022-06-26T10:07
2022-06-26T10:07
шоубиз
юрий шатунов
ласковый май
москва
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым началась на Троекуровском кладбище в Москве утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Почтить память Шатунова пришли сотни людей, многие - с букетами белых роз. Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня "Белые розы" была одним из хитов солиста группы "Ласковый май" Шатунова в конце 80-х годов.Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий шатунов, ласковый май, москва
В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым
На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с певцом Юрием Шатуновым
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым началась на Троекуровском кладбище в Москве утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Почтить память Шатунова пришли сотни людей, многие - с букетами белых роз. Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня "Белые розы" была одним из хитов солиста группы "Ласковый май
" Шатунова в конце 80-х годов.
Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".