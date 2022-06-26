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В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец - РИА Новости, 26.06.2022
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В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец - РИА Новости, 26.06.2022
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец
Сотрудники охотнадзора в Приморье спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец на дачном участке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:40
2022-06-26T15:53
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники охотнадзора в Приморье спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец на дачном участке, сообщает правительство региона."Интересную находку обнаружил дачник на своем участке в селе Пшеницыно в окрестностях Арсеньева. В колодец упал медвежонок. Мужчина вызвал сотрудников Госохотнадзора, которые спасли малыша", — говорится в заявлении.В краевом Минлесхозе РИА Новости уточнили, что местные жители при обнаружении животного повели себя правильно — не стали самостоятельно вытаскивать зверя, а вызвали соответствующие службы. "Специалисты его вытащили, и он убежал", — сказал собеседник, отметив, что неподалеку была мать медвежонка.
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приморский край, общество, россия
14:40 26.06.2022 (обновлено: 15:53 26.06.2022)
 
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец

В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец на дачном участке

© Приморский край/ВконтактеСотрудники охотнадзора спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец в Приморье
Сотрудники охотнадзора спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец в Приморье
© Приморский край/Вконтакте
Сотрудники охотнадзора спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники охотнадзора в Приморье спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец на дачном участке, сообщает правительство региона.
"Интересную находку обнаружил дачник на своем участке в селе Пшеницыно в окрестностях Арсеньева. В колодец упал медвежонок. Мужчина вызвал сотрудников Госохотнадзора, которые спасли малыша", — говорится в заявлении.
В краевом Минлесхозе РИА Новости уточнили, что местные жители при обнаружении животного повели себя правильно — не стали самостоятельно вытаскивать зверя, а вызвали соответствующие службы. "Специалисты его вытащили, и он убежал", — сказал собеседник, отметив, что неподалеку была мать медвежонка.
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