https://ria.ru/20220626/primore-1798224284.html
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец - РИА Новости, 26.06.2022
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец
Сотрудники охотнадзора в Приморье спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец на дачном участке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:40
2022-06-26T14:40
2022-06-26T15:53
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники охотнадзора в Приморье спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец на дачном участке, сообщает правительство региона."Интересную находку обнаружил дачник на своем участке в селе Пшеницыно в окрестностях Арсеньева. В колодец упал медвежонок. Мужчина вызвал сотрудников Госохотнадзора, которые спасли малыша", — говорится в заявлении.В краевом Минлесхозе РИА Новости уточнили, что местные жители при обнаружении животного повели себя правильно — не стали самостоятельно вытаскивать зверя, а вызвали соответствующие службы. "Специалисты его вытащили, и он убежал", — сказал собеседник, отметив, что неподалеку была мать медвежонка.
https://ria.ru/20220620/kot-1796698298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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приморский край, общество, россия
14:40 26.06.2022 (обновлено: 15:53 26.06.2022)
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец
В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец на дачном участке