https://ria.ru/20220626/primore-1798224284.html

В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец

В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец - РИА Новости, 26.06.2022

В Приморье спасли гималайского медвежонка, упавшего в колодец

Сотрудники охотнадзора в Приморье спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец на дачном участке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:40

2022-06-26T14:40

2022-06-26T15:53

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники охотнадзора в Приморье спасли гималайского медвежонка, который упал в колодец на дачном участке, сообщает правительство региона."Интересную находку обнаружил дачник на своем участке в селе Пшеницыно в окрестностях Арсеньева. В колодец упал медвежонок. Мужчина вызвал сотрудников Госохотнадзора, которые спасли малыша", — говорится в заявлении.В краевом Минлесхозе РИА Новости уточнили, что местные жители при обнаружении животного повели себя правильно — не стали самостоятельно вытаскивать зверя, а вызвали соответствующие службы. "Специалисты его вытащили, и он убежал", — сказал собеседник, отметив, что неподалеку была мать медвежонка.

https://ria.ru/20220620/kot-1796698298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, общество, россия