Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске
Свыше 220 тысяч человек из России и других стран поучаствовали в празднике лета в Якутске
Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Впервые после начала пандемии коронавируса в Якутске в очном формате прошел национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады, в котором приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира.
В этом году в столице республики 25-26 июня праздник прошел в традиционном формате и побил рекорд предыдущих лет по числу участников.
По словам главы Якутии Айсена Николаева, регион в эти дни в рамках международных мероприятий посетили тысячи иностранных гостей и жителей России.
"Всех привлекает самобытная культура нашей республики, которую нам передали наши предки, а мы сумели её сохранить", - добавил он.
По информации организаторов, в рамках Дней Татарстана в Якутии впервые на Ысыахе Туймаады прошёл татарский народный праздник Сабантуй. Культурная программа включила 100 мероприятий и 25 конкурсов, все они были приурочены к 100-летнему юбилею республики и 25-летию Ысыаха Туймаады.
Среди почётных гостей праздника были губернаторы Камчатского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республики Татарстан, руководство Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководители консульских учреждений Вьетнама, Индии, Китая, Кореи, Монголии.
В 2019 году национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады в городе Якутске собрал более 205 тысяч человек.
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