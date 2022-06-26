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Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске - РИА Новости, 26.06.2022
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Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске
Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске - РИА Новости, 26.06.2022
Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске
Впервые после начала пандемии коронавируса в Якутске в очном формате прошел национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады, в котором приняли участие свыше... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T17:35
2022-06-26T17:35
республика саха (якутия)
общество
айсен николаев
россия
якутск
арктика
госдума рф
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ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Впервые после начала пандемии коронавируса в Якутске в очном формате прошел национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады, в котором приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира.В этом году в столице республики 25-26 июня праздник прошел в традиционном формате и побил рекорд предыдущих лет по числу участников.По словам главы Якутии Айсена Николаева, регион в эти дни в рамках международных мероприятий посетили тысячи иностранных гостей и жителей России."Всех привлекает самобытная культура нашей республики, которую нам передали наши предки, а мы сумели её сохранить", - добавил он.По информации организаторов, в рамках Дней Татарстана в Якутии впервые на Ысыахе Туймаады прошёл татарский народный праздник Сабантуй. Культурная программа включила 100 мероприятий и 25 конкурсов, все они были приурочены к 100-летнему юбилею республики и 25-летию Ысыаха Туймаады.Среди почётных гостей праздника были губернаторы Камчатского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республики Татарстан, руководство Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководители консульских учреждений Вьетнама, Индии, Китая, Кореи, Монголии.В 2019 году национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады в городе Якутске собрал более 205 тысяч человек.
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общество, айсен николаев, россия, якутск, арктика, госдума рф
17:35 26.06.2022
 
Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске

Свыше 220 тысяч человек из России и других стран поучаствовали в празднике лета в Якутске

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Панорама города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Впервые после начала пандемии коронавируса в Якутске в очном формате прошел национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады, в котором приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира.
В этом году в столице республики 25-26 июня праздник прошел в традиционном формате и побил рекорд предыдущих лет по числу участников.
По словам главы Якутии Айсена Николаева, регион в эти дни в рамках международных мероприятий посетили тысячи иностранных гостей и жителей России.
"Всех привлекает самобытная культура нашей республики, которую нам передали наши предки, а мы сумели её сохранить", - добавил он.
IТ Парк Якутск - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 14:29Республика Саха (Якутия)
Международные интеллектуальные игры в Якутии соберут свыше 500 участников
По информации организаторов, в рамках Дней Татарстана в Якутии впервые на Ысыахе Туймаады прошёл татарский народный праздник Сабантуй. Культурная программа включила 100 мероприятий и 25 конкурсов, все они были приурочены к 100-летнему юбилею республики и 25-летию Ысыаха Туймаады.
Среди почётных гостей праздника были губернаторы Камчатского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республики Татарстан, руководство Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководители консульских учреждений Вьетнама, Индии, Китая, Кореи, Монголии.
В 2019 году национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады в городе Якутске собрал более 205 тысяч человек.

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