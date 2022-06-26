https://ria.ru/20220626/prazdnik-1798247795.html

Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске

Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске - РИА Новости, 26.06.2022

Свыше 220 тысяч человек поучаствовали в празднике лета в Якутске

Впервые после начала пандемии коронавируса в Якутске в очном формате прошел национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады, в котором приняли участие свыше... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:35

2022-06-26T17:35

2022-06-26T17:35

республика саха (якутия)

общество

айсен николаев

россия

якутск

арктика

госдума рф

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ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Впервые после начала пандемии коронавируса в Якутске в очном формате прошел национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады, в котором приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира.В этом году в столице республики 25-26 июня праздник прошел в традиционном формате и побил рекорд предыдущих лет по числу участников.По словам главы Якутии Айсена Николаева, регион в эти дни в рамках международных мероприятий посетили тысячи иностранных гостей и жителей России."Всех привлекает самобытная культура нашей республики, которую нам передали наши предки, а мы сумели её сохранить", - добавил он.По информации организаторов, в рамках Дней Татарстана в Якутии впервые на Ысыахе Туймаады прошёл татарский народный праздник Сабантуй. Культурная программа включила 100 мероприятий и 25 конкурсов, все они были приурочены к 100-летнему юбилею республики и 25-летию Ысыаха Туймаады.Среди почётных гостей праздника были губернаторы Камчатского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республики Татарстан, руководство Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководители консульских учреждений Вьетнама, Индии, Китая, Кореи, Монголии.В 2019 году национальный праздник встречи лета Ысыах Туймаады в городе Якутске собрал более 205 тысяч человек.

https://ria.ru/20220618/yakutiya-1796435475.html

https://ria.ru/20220624/yakutiya-1797792266.html

россия

якутск

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, айсен николаев, россия, якутск, арктика, госдума рф