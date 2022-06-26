https://ria.ru/20220626/pozhar-1798206229.html
В Петербурге потушили пожар в одной из церквей
В Петербурге потушили пожар в одной из церквей - РИА Новости, 26.06.2022
В Петербурге потушили пожар в одной из церквей
Пожар на кровле церкви 2016 года постройки в Санкт-Петербурге потушен, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:30
2022-06-26T12:30
2022-06-26T12:33
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Пожар на кровле церкви 2016 года постройки в Санкт-Петербурге потушен, сообщает городское ГУМЧС.В воскресенье утром на Приозерском шоссе в кирпичном, обшитом деревом здании церкви 2016 года постройки горела кровля по всей площади."В 11.28 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлекались шесть единиц техники МЧС и 30 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220612/pozhar-1794927997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
12:30 26.06.2022 (обновлено: 12:33 26.06.2022)
В Петербурге потушили пожар в одной из церквей
В Санкт-Петербурге потушили пожар на кровле церкви 2016 года постройки