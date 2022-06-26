https://ria.ru/20220626/pozhar-1798206229.html

В Петербурге потушили пожар в одной из церквей

В Петербурге потушили пожар в одной из церквей - РИА Новости, 26.06.2022

В Петербурге потушили пожар в одной из церквей

Пожар на кровле церкви 2016 года постройки в Санкт-Петербурге потушен, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:30

2022-06-26T12:30

2022-06-26T12:33

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96734/84/967348492_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_1312ee64752e30141029ea66d058753d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Пожар на кровле церкви 2016 года постройки в Санкт-Петербурге потушен, сообщает городское ГУМЧС.В воскресенье утром на Приозерском шоссе в кирпичном, обшитом деревом здании церкви 2016 года постройки горела кровля по всей площади."В 11.28 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлекались шесть единиц техники МЧС и 30 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220612/pozhar-1794927997.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург