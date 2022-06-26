https://ria.ru/20220626/pogonya-1798169344.html

СМИ: в Нью-Йорке пытавшийся уйти от погони автомобиль сбил пешеходов

СМИ: в Нью-Йорке пытавшийся уйти от погони автомобиль сбил пешеходов - РИА Новости, 26.06.2022

СМИ: в Нью-Йорке пытавшийся уйти от погони автомобиль сбил пешеходов

Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате инцидента, при котором автомобиль сбил пешеходов в нью-йоркском Бруклине, сообщила газета New York... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T06:19

2022-06-26T06:19

2022-06-26T06:19

в мире

сша

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате инцидента, при котором автомобиль сбил пешеходов в нью-йоркском Бруклине, сообщила газета New York Post.По сообщению издания, инцидент произошел примерно в 19.15 по местному времени (02.15 воскресенья мск). Отмечается, что до происшествия водитель автомобиля пытался уйти от погони полицейских.По данным газеты, четверо пострадавших - среди них восьмилетний ребенок - госпитализированы, еще один человек отделался легкими травмами. Жертвой наезда стал 67-летний мужчина.Подозреваемый находится под стражей в полиции.

https://ria.ru/20220318/avariya-1778763587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша