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СМИ: в Нью-Йорке пытавшийся уйти от погони автомобиль сбил пешеходов
СМИ: в Нью-Йорке пытавшийся уйти от погони автомобиль сбил пешеходов - РИА Новости, 26.06.2022
СМИ: в Нью-Йорке пытавшийся уйти от погони автомобиль сбил пешеходов
Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате инцидента, при котором автомобиль сбил пешеходов в нью-йоркском Бруклине, сообщила газета New York... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T06:19
2022-06-26T06:19
2022-06-26T06:19
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате инцидента, при котором автомобиль сбил пешеходов в нью-йоркском Бруклине, сообщила газета New York Post.По сообщению издания, инцидент произошел примерно в 19.15 по местному времени (02.15 воскресенья мск). Отмечается, что до происшествия водитель автомобиля пытался уйти от погони полицейских.По данным газеты, четверо пострадавших - среди них восьмилетний ребенок - госпитализированы, еще один человек отделался легкими травмами. Жертвой наезда стал 67-летний мужчина.Подозреваемый находится под стражей в полиции.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
СМИ: в Нью-Йорке пытавшийся уйти от погони автомобиль сбил пешеходов
NYT: в Бруклине пытавшийся уйти от погони автомобиль сбил пешеходов, один человек погиб