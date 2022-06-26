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Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки

Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки - РИА Новости, 26.06.2022

Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки

Неизвестные предприняли попытку сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:40

2022-06-26T16:40

2022-06-26T16:40

в мире

херсонская область

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ХЕРСОН, 26 июн - РИА Новости. Неизвестные предприняли попытку сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал."Мне вчера (в субботу) поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать", - прокомментировала РИА Новости произошедшее Махнева.По её словам, она не пострадала и планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/vzryv-1790009436.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область