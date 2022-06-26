https://ria.ru/20220626/podzhog-1798240598.html
Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки
Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки - РИА Новости, 26.06.2022
Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки
Неизвестные предприняли попытку сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:40
2022-06-26T16:40
2022-06-26T16:40
в мире
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785267826_0:2:1201:677_1920x0_80_0_0_a0c2dc477adac21b99a872be8bdba215.jpg
ХЕРСОН, 26 июн - РИА Новости. Неизвестные предприняли попытку сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал."Мне вчера (в субботу) поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать", - прокомментировала РИА Новости произошедшее Махнева.По её словам, она не пострадала и планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/vzryv-1790009436.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785267826_86:0:989:677_1920x0_80_0_0_2d12d8dacbc8b5b1a2c7e80447419100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки
Неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы администрации херсонской Новой Каховки
ХЕРСОН, 26 июн - РИА Новости. Неизвестные предприняли попытку сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
"Мне вчера (в субботу) поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать", - прокомментировала РИА Новости произошедшее Махнева.
По её словам, она не пострадала и планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности.