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Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки - РИА Новости, 26.06.2022
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Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки
Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки - РИА Новости, 26.06.2022
Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки
Неизвестные предприняли попытку сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:40
2022-06-26T16:40
в мире
херсонская область
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ХЕРСОН, 26 июн - РИА Новости. Неизвестные предприняли попытку сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал."Мне вчера (в субботу) поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать", - прокомментировала РИА Новости произошедшее Махнева.По её словам, она не пострадала и планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности.
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в мире, херсонская область
16:40 26.06.2022
 
Вандалы попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки

Неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы администрации херсонской Новой Каховки

Знамя Победы в Новой Каховке Херсонской области. Кадр видео
Знамя Победы в Новой Каховке Херсонской области. Кадр видео
Знамя Победы в Новой Каховке Херсонской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 26 июн - РИА Новости. Неизвестные предприняли попытку сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
"Мне вчера (в субботу) поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать", - прокомментировала РИА Новости произошедшее Махнева.
По её словам, она не пострадала и планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности.
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