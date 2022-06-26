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Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен

Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен - РИА Новости, 26.06.2022

Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен

Порядка 70 украинских военных, находившихся на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:00

2022-06-26T16:00

2022-06-26T16:50

специальная военная операция на украине

северодонецк

луганская народная республика

россия

родион мирошник

донбасс

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Порядка 70 украинских военных, находившихся на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.По его словам, не исключено, что часть украинских военных могли выйти с завода под видом мирных жителей, укрывавшихся в бомбоубежищах."Не думаю, что вопрос с "Азотом" состоял в том, чтобы взять максимальное число боевиков. Задача была зачистить Северодонецк, и этого добились. Основной итог — левая сторона Северского Донца свободна", — заключил Мирошник.Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220625/gumkoridor-1798136972.html

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северодонецк

луганская народная республика

россия

донбасс

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северодонецк, луганская народная республика, россия, родион мирошник, донбасс, вооруженные силы украины, в мире, игорь конашенков, владимир путин