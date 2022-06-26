16:00 26.06.2022 (обновлено: 16:50 26.06.2022)
Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен
Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что до 70 украинских военных сдались в плен на "Азоте"
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкДевять украинских резервистов, сложивших оружие и сдавшихся, не оказав сопротивления, в пригороде Северодонецка
Девять украинских резервистов, сложивших оружие и сдавшихся, не оказав сопротивления, в пригороде Северодонецка. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Порядка 70 украинских военных, находившихся на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Во-первых, там достаточно много (боевиков) ликвидировано, потому что велись активные боевые действия. Часть из них попыталась пробиться в сторону Северского Донца, какая-то часть смогла уйти. В плен получилось забрать не так много, в районе 50-70 человек, о которых, по крайней мере, говорят местные. Другие попытались рассредоточиться", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
По его словам, не исключено, что часть украинских военных могли выйти с завода под видом мирных жителей, укрывавшихся в бомбоубежищах.
"Не думаю, что вопрос с "Азотом" состоял в том, чтобы взять максимальное число боевиков. Задача была зачистить Северодонецк, и этого добились. Основной итог — левая сторона Северского Донца свободна", — заключил Мирошник.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".