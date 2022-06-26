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Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/plen-1798234201.html
Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен
Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен - РИА Новости, 26.06.2022
Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен
Порядка 70 украинских военных, находившихся на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:00
2022-06-26T16:50
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
россия
родион мирошник
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Порядка 70 украинских военных, находившихся на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.По его словам, не исключено, что часть украинских военных могли выйти с завода под видом мирных жителей, укрывавшихся в бомбоубежищах."Не думаю, что вопрос с "Азотом" состоял в том, чтобы взять максимальное число боевиков. Задача была зачистить Северодонецк, и этого добились. Основной итог — левая сторона Северского Донца свободна", — заключил Мирошник.Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220625/gumkoridor-1798136972.html
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северодонецк
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северодонецк, луганская народная республика, россия, родион мирошник, донбасс, вооруженные силы украины, в мире, игорь конашенков, владимир путин
16:00 26.06.2022 (обновлено: 16:50 26.06.2022)
 
Около 70 украинских военных с "Азота" сдались в плен

Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что до 70 украинских военных сдались в плен на "Азоте"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкДевять украинских резервистов, сложивших оружие и сдавшихся, не оказав сопротивления, в пригороде Северодонецка
Девять украинских резервистов, сложивших оружие и сдавшихся, не оказав сопротивления, в пригороде Северодонецка - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Девять украинских резервистов, сложивших оружие и сдавшихся, не оказав сопротивления, в пригороде Северодонецка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Порядка 70 украинских военных, находившихся на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Во-первых, там достаточно много (боевиков) ликвидировано, потому что велись активные боевые действия. Часть из них попыталась пробиться в сторону Северского Донца, какая-то часть смогла уйти. В плен получилось забрать не так много, в районе 50-70 человек, о которых, по крайней мере, говорят местные. Другие попытались рассредоточиться", — сказал он в эфире "Соловьев Live".

По его словам, не исключено, что часть украинских военных могли выйти с завода под видом мирных жителей, укрывавшихся в бомбоубежищах.
"Не думаю, что вопрос с "Азотом" состоял в том, чтобы взять максимальное число боевиков. Задача была зачистить Северодонецк, и этого добились. Основной итог — левая сторона Северского Донца свободна", — заключил Мирошник.
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Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникДонбассВооруженные силы УкраиныВ миреИгорь КонашенковВладимир Путин
 
 
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