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Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина
Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина - РИА Новости, 26.06.2022
Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина
Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T01:25
2022-06-26T01:25
2022-06-26T01:25
политика
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Telegram-каналы написали, что Путин срочно едет в Кремль и высказывали свои предположения о возможных причинах."Нет. Все не так. Все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина
Пресс-секретарь президента Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Telegram-каналы написали, что Путин срочно едет в Кремль и высказывали свои предположения о возможных причинах.
"Нет. Все не так. Все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.