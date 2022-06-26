https://ria.ru/20220626/peskov-1798161989.html

Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина

Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина - РИА Новости, 26.06.2022

Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина

Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T01:25

2022-06-26T01:25

2022-06-26T01:25

политика

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Telegram-каналы написали, что Путин срочно едет в Кремль и высказывали свои предположения о возможных причинах."Нет. Все не так. Все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, россия