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Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина - РИА Новости, 26.06.2022
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Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина
Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина - РИА Новости, 26.06.2022
Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина
Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T01:25
2022-06-26T01:25
политика
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Telegram-каналы написали, что Путин срочно едет в Кремль и высказывали свои предположения о возможных причинах."Нет. Все не так. Все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.
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политика, россия
01:25 26.06.2022
 
Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина

Пресс-секретарь президента Песков опроверг информацию об экстренном совещании Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Telegram-каналы написали, что Путин срочно едет в Кремль и высказывали свои предположения о возможных причинах.
"Нет. Все не так. Все нормально", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.
 
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