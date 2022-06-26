https://ria.ru/20220626/perm-1798231125.html

Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко

Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2022

Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко

Федеральное правительство поддерживает Пермский край в реализации проектов, реализуемых к 300-летию основания Перми, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:38

2022-06-26T15:38

2022-06-26T15:38

общество

дмитрий махонин

владимир путин

пермский край

россия

пермь

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763102114_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_be687654d5dbb944d5afd969655600fa.jpg

ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Федеральное правительство поддерживает Пермский край в реализации проектов, реализуемых к 300-летию основания Перми, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер в субботу посетил с рабочим визитом Пермь и совместно с губернатором региона Дмитрием Махониным провел заседание оргкомитета по вопросам празднования 300-летия города."Правительство России... поддерживает субъект в реализации проектов, приуроченных к 300-летию города. Сегодня их в плане более 200, в том числе с привлечением частных инвестиций", - сказал Чернышенко.Он добавил, что юбилей Перми в 2023 году даст мощный импульс для развития всего Пермского края. "Приятно видеть, как на глазах меняется Пермь, привлекая все больше туристов, а жители края объединяются для подготовки предстоящих торжеств", - уточнил зампред.Ранее власти сообщали, что инфраструктурные проекты к 300-летию краевого центра обойдутся в 237 миллиардов рублей.Пермь отметит юбилей в 2023 году. Город расположен на берегу Камы, в нем проживает более одного миллиона жителей. Указ о праздновании юбилея краевого центра был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220626/perm-1798180442.html

https://ria.ru/20220625/perm-1798074018.html

пермский край

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий махонин, владимир путин, пермский край, россия, пермь, дмитрий чернышенко