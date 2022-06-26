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Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2022
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Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко
Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2022
Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко
Федеральное правительство поддерживает Пермский край в реализации проектов, реализуемых к 300-летию основания Перми, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:38
2022-06-26T15:38
общество
дмитрий махонин
владимир путин
пермский край
россия
пермь
дмитрий чернышенко
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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Федеральное правительство поддерживает Пермский край в реализации проектов, реализуемых к 300-летию основания Перми, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер в субботу посетил с рабочим визитом Пермь и совместно с губернатором региона Дмитрием Махониным провел заседание оргкомитета по вопросам празднования 300-летия города."Правительство России... поддерживает субъект в реализации проектов, приуроченных к 300-летию города. Сегодня их в плане более 200, в том числе с привлечением частных инвестиций", - сказал Чернышенко.Он добавил, что юбилей Перми в 2023 году даст мощный импульс для развития всего Пермского края. "Приятно видеть, как на глазах меняется Пермь, привлекая все больше туристов, а жители края объединяются для подготовки предстоящих торжеств", - уточнил зампред.Ранее власти сообщали, что инфраструктурные проекты к 300-летию краевого центра обойдутся в 237 миллиардов рублей.Пермь отметит юбилей в 2023 году. Город расположен на берегу Камы, в нем проживает более одного миллиона жителей. Указ о праздновании юбилея краевого центра был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220626/perm-1798180442.html
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общество, дмитрий махонин, владимир путин, пермский край, россия, пермь, дмитрий чернышенко
15:38 26.06.2022
 
Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: правительство поддержит проекты к 300-летию Перми

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Федеральное правительство поддерживает Пермский край в реализации проектов, реализуемых к 300-летию основания Перми, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер в субботу посетил с рабочим визитом Пермь и совместно с губернатором региона Дмитрием Махониным провел заседание оргкомитета по вопросам празднования 300-летия города.
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
09:51
Пермский край восстановит 75 объектов культурного наследия к юбилею Перми
"Правительство России... поддерживает субъект в реализации проектов, приуроченных к 300-летию города. Сегодня их в плане более 200, в том числе с привлечением частных инвестиций", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что юбилей Перми в 2023 году даст мощный импульс для развития всего Пермского края. "Приятно видеть, как на глазах меняется Пермь, привлекая все больше туристов, а жители края объединяются для подготовки предстоящих торжеств", - уточнил зампред.
Ранее власти сообщали, что инфраструктурные проекты к 300-летию краевого центра обойдутся в 237 миллиардов рублей.
Пермь отметит юбилей в 2023 году. Город расположен на берегу Камы, в нем проживает более одного миллиона жителей. Указ о праздновании юбилея краевого центра был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 13:07
Чернышенко побывал на строительстве художественной галереи в Перми
 
ОбществоДмитрий МахонинВладимир ПутинПермский крайРоссияПермьДмитрий Чернышенко
 
 
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