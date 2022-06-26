Правительство поддержит проекты к 300-летию Перми, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: правительство поддержит проекты к 300-летию Перми
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Федеральное правительство поддерживает Пермский край в реализации проектов, реализуемых к 300-летию основания Перми, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер в субботу посетил с рабочим визитом Пермь и совместно с губернатором региона Дмитрием Махониным провел заседание оргкомитета по вопросам празднования 300-летия города.
"Правительство России... поддерживает субъект в реализации проектов, приуроченных к 300-летию города. Сегодня их в плане более 200, в том числе с привлечением частных инвестиций", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что юбилей Перми в 2023 году даст мощный импульс для развития всего Пермского края. "Приятно видеть, как на глазах меняется Пермь, привлекая все больше туристов, а жители края объединяются для подготовки предстоящих торжеств", - уточнил зампред.
Ранее власти сообщали, что инфраструктурные проекты к 300-летию краевого центра обойдутся в 237 миллиардов рублей.
Пермь отметит юбилей в 2023 году. Город расположен на берегу Камы, в нем проживает более одного миллиона жителей. Указ о праздновании юбилея краевого центра был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.