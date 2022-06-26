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Пермский край восстановит 75 объектов культурного наследия к юбилею Перми

Пермский край восстановит 75 объектов культурного наследия к юбилею Перми - РИА Новости, 26.06.2022

Пермский край восстановит 75 объектов культурного наследия к юбилею Перми

Пермский край к 300-летию Перми восстановит исторический облик 75 городских зданий, имеющих статус объектов культурного наследия, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:51

2022-06-26T09:51

2022-06-26T09:51

пермский край

пермь

общество

дмитрий чернышенко

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 26 июн – РИА Новости. Пермский край к 300-летию Перми восстановит исторический облик 75 городских зданий, имеющих статус объектов культурного наследия, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В субботу зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край провел заседание возглавляемого им федерального оргкомитета "Пермь-300", в котором также принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.На заседании глава Пермского края Дмитрий Махонин представил концепцию предстоящего празднования и текущие результаты хода подготовки к юбилею краевой столицы.По данным пресс-службы губернатора, самое большое число проектов, запланированных к реализации в рамках подготовки к юбилею, "связаны с сохранением и приведением в нормативное состояние зданий, имеющих статус объектов культурного наследия"."Возвращается исторический облик 75 объектам, на 19 из них работы уже завершены, на 26 объектах ведутся строительно-монтажные работы, еще по 30 идут проектно-изыскательские работы", – говорится в сообщении.По словам Махонина, также принято решение о передаче в региональную собственность ещё двух объектов с особым статусом: доходного дома Кувшинского и жилого дома купца Жукова.Махонин отметил, что, "реализуя юбилейные мероприятия и проекты, важно аккумулировать все ресурсы, и высокие достижения в культуре, науке, промышленности и других сферах в историческом прошлом региона объединить с успехами в настоящем, создав импульс для долгосрочного развития Перми и Пермского края".По словам Махонина, на данный момент реализованы 36 ключевых проектов, приуроченных к 300-летию Перми, по другим работа продолжается, некоторые завершатся после 2023 года – объекты будут наследием юбилея.Как уточняет пресс-служба губернатора, 15 реализуемых проектов связаны с развитием транспортной инфраструктуры, 29 – со строительством и реконструкцией объектов культуры и спорта. В области образования и здравоохранения реализуются 35 проектов: школы и детсады, общежития для студентов и детские поликлиники. "Особое внимание в рамках подготовки к празднованию уделяется качественному изменению облика города. По этому направлению реализуется 53 проекта преображения любимых мест отдыха горожан и гостей города", – добавили в пресс-службе губернатора.Махонин подчеркнул, что, по предварительным данным, благодаря реализации мероприятий к 300-летию Перми в городе будут созданы до 14 тысяч новых рабочих мест. "Масштабные изменения создают условия для роста на 25% туристического потока, на 4% – выручки в важнейшем секторе экономики края – малом и среднем бизнесе, на 15% увеличат транспортную мобильность горожан и гостей города. И самое значимое – все наши преобразования позволят повысить в регионе качество жизни людей", – заключил Махонин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пермский край, пермь, общество, дмитрий чернышенко, дмитрий махонин