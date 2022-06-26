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Панды в Московском в жару едят лед с морковью и яблоками - РИА Новости, 26.06.2022
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Панды в Московском в жару едят лед с морковью и яблоками
Панды в Московском в жару едят лед с морковью и яблоками - РИА Новости, 26.06.2022
Панды в Московском в жару едят лед с морковью и яблоками
Панды в зоопарке Москвы в жару меньше находятся на улице и едят лед с морковью и яблоками, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:59
2022-06-26T09:59
общество
евгений тишковец
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Панды в зоопарке Москвы в жару меньше находятся на улице и едят лед с морковью и яблоками, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погода будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33."Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под водными распылителями – их специально установили для панд. Правда, как при низких, так и при высоких температурах киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице. В жаркий дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям, в том числе пандам, предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами, хищникам вмораживают в лёд мясо", - рассказали в пресс-службе.В зоопарке отметили, что в некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы ещё зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках, в жару сотрудники выносят его животным в качестве обогащения среды и небольшого охлаждения."Вольеры всех наших подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место. Посетители видят только уличные вольеры животных, но у каждого есть внутренний вольер, который обычно находится чуть ниже. Там, под каменными потолками, даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада. У наших подопечных в вольерах есть пруды, бассейны, рвы и даже небольшие речки и водопады. Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", - отметили в пресс-службе.В зоопарке добавили, что некоторые обитатели хорошо приспособлены к высоким температурам – они легко справляются с московской жарой. "Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть сами, наши сотрудники уже подстригли", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20211224/zoopark-1765390104.html
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общество, евгений тишковец, московский зоопарк
09:59 26.06.2022
 
Панды в Московском в жару едят лед с морковью и яблоками

Панды в Московском в жару меньше находятся на улице и едят лед с морковью и яблоками

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке
Самец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Панды в зоопарке Москвы в жару меньше находятся на улице и едят лед с морковью и яблоками, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погода будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33.
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"Жуи и Диндин жуют свой любимый бамбук под водными распылителями – их специально установили для панд. Правда, как при низких, так и при высоких температурах киперы следят за тем, чтобы панды не находились долго на улице. В жаркий дни киперы готовят для животных ледяные торты, в которые вморожены лакомства. Медведям, в том числе пандам, предлагают лед с морковью и яблоками, обезьянам – торты с ягодами, хищникам вмораживают в лёд мясо", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что в некоторых отделах специально для таких жарких дней киперы ещё зимой подготовили снег. Он хранился в морозильниках, в жару сотрудники выносят его животным в качестве обогащения среды и небольшого охлаждения.
"Вольеры всех наших подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место. Посетители видят только уличные вольеры животных, но у каждого есть внутренний вольер, который обычно находится чуть ниже. Там, под каменными потолками, даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада. У наших подопечных в вольерах есть пруды, бассейны, рвы и даже небольшие речки и водопады. Водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", - отметили в пресс-службе.
В зоопарке добавили, что некоторые обитатели хорошо приспособлены к высоким температурам – они легко справляются с московской жарой. "Верблюды, овцебыки, волки и многие другие уже давно подготовились к лету, сбросив зимние шубы. Овец и альпак, которые не сбрасывают шерсть сами, наши сотрудники уже подстригли", - подчеркнули в пресс-службе.
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