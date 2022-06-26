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Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку

Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку

Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 82 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:31

2022-06-26T17:31

2022-06-26T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 16.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины