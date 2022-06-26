Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку
Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Горловку в ДНР
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 16.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.