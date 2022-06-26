https://ria.ru/20220626/obstrely-1798178194.html

Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 185 единиц боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:10

2022-06-26T09:10

2022-06-26T09:11

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 185 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 185 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки был ранен один мирный житель, повреждены 21 домостроение и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр