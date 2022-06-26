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Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 185 единиц боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:10
2022-06-26T09:10
2022-06-26T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 185 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 185 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки был ранен один мирный житель, повреждены 21 домостроение и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
09:10 26.06.2022 (обновлено: 09:11 26.06.2022)
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 185 боеприпасов