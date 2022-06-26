https://ria.ru/20220626/obstrel-1798268196.html

Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T20:28

2022-06-26T20:28

2022-06-26T20:28

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

украина

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (семь снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Кременной в 08.00 (совпадает с мск). Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220626/obstrel-1798263597.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, в мире, украина, сцкк, вооруженные силы украины