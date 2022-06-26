Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/obstrel-1798268196.html
Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:28
2022-06-26T20:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
украина
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (семь снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Кременной в 08.00 (совпадает с мск). Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220626/obstrel-1798263597.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, в мире, украина, сцкк, вооруженные силы украины
20:28 26.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Кременной восемь 122-миллиметровых снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда, найденные после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (семь снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донбассу - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 19:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Градов"
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Кременной в 08.00 (совпадает с мск). Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала