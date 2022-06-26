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Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:28
2022-06-26T20:28
2022-06-26T20:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (семь снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Кременной в 08.00 (совпадает с мск). Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220626/obstrel-1798263597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Кременную 122-миллиметровыми снарядами
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Кременной восемь 122-миллиметровых снарядов