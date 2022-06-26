Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/obschepit-1798168578.html
Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе
Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе - РИА Новости, 26.06.2022
Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе
Предприятия общепита Ростовской области смогут заместить приостановившие работу заведения, обеспечив при этом гарантированное качество услуг, заявил РИА Новости РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T05:19
2022-06-26T05:19
экономика
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_fb907e391705f372d1b79cb8e6e25117.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Предприятия общепита Ростовской области смогут заместить приостановившие работу заведения, обеспечив при этом гарантированное качество услуг, заявил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.Голубев уточнил, что в регионе около 1 тысячи предприятий быстрого обслуживания, доля заведений сети McDonald's - 3,5%. К тому же, корпорация недавно объявила о продаже своего бизнеса в РФ российскому предпринимателю. "Мы ожидаем, что в ближайшее время предприятия сети продолжат работу под новым брендом, а за сотрудниками сохранятся рабочие места и зарплата", - отметил он.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
https://realty.ria.ru/20220428/restorany-1786019805.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_64bf013e4cd1d65607aa367e0ac8b26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ростовская область
05:19 26.06.2022
 
Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе

Ростовский губернатор Голубев: донские предприятия общепита заместят McDonald's в регионе

© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Предприятия общепита Ростовской области смогут заместить приостановившие работу заведения, обеспечив при этом гарантированное качество услуг, заявил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.
"Донские предприятия общепита смогут заместить те заведения, владельцы которых приостановили работу на территории РФ – McDonald's, Starbucks, и при этом обеспечить гарантированное качество услуг", - сказал он.
Голубев уточнил, что в регионе около 1 тысячи предприятий быстрого обслуживания, доля заведений сети McDonald's - 3,5%. К тому же, корпорация недавно объявила о продаже своего бизнеса в РФ российскому предпринимателю. "Мы ожидаем, что в ближайшее время предприятия сети продолжат работу под новым брендом, а за сотрудниками сохранятся рабочие места и зарплата", - отметил он.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
Фестиваль уличной еды - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 19:01
"Теремок" получил грант от мэрии Москвы на замещение иностранного фастфуда
 
ЭкономикаРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала