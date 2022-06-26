Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе
Ростовский губернатор Голубев: донские предприятия общепита заместят McDonald's в регионе
© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Предприятия общепита Ростовской области смогут заместить приостановившие работу заведения, обеспечив при этом гарантированное качество услуг, заявил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.
"Донские предприятия общепита смогут заместить те заведения, владельцы которых приостановили работу на территории РФ – McDonald's, Starbucks, и при этом обеспечить гарантированное качество услуг", - сказал он.
Голубев уточнил, что в регионе около 1 тысячи предприятий быстрого обслуживания, доля заведений сети McDonald's - 3,5%. К тому же, корпорация недавно объявила о продаже своего бизнеса в РФ российскому предпринимателю. "Мы ожидаем, что в ближайшее время предприятия сети продолжат работу под новым брендом, а за сотрудниками сохранятся рабочие места и зарплата", - отметил он.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.