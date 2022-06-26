https://ria.ru/20220626/obschepit-1798168578.html

Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе

Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе - РИА Новости, 26.06.2022

Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе

Предприятия общепита Ростовской области смогут заместить приостановившие работу заведения, обеспечив при этом гарантированное качество услуг, заявил РИА Новости РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T05:19

2022-06-26T05:19

2022-06-26T05:19

экономика

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Предприятия общепита Ростовской области смогут заместить приостановившие работу заведения, обеспечив при этом гарантированное качество услуг, заявил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.Голубев уточнил, что в регионе около 1 тысячи предприятий быстрого обслуживания, доля заведений сети McDonald's - 3,5%. К тому же, корпорация недавно объявила о продаже своего бизнеса в РФ российскому предпринимателю. "Мы ожидаем, что в ближайшее время предприятия сети продолжат работу под новым брендом, а за сотрудниками сохранятся рабочие места и зарплата", - отметил он.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.

https://realty.ria.ru/20220428/restorany-1786019805.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, ростовская область