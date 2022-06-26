Страны G7 обсуждают ограничение цен на нефть России через страховку
Блумберг: G7 обсуждает ограничение цен на нефть России через страховку и транспортировку
© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Страны "Большой семерки" обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам источников, потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога", - передает агентство.
Источники отмечают, что переговоры между лидерами и официальными лицами G7 продолжаются, и соглашение еще не достигнуто.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.