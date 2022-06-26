https://ria.ru/20220626/neft-1798223017.html

Франция хочет установить предельную цену на нефть из стран-производителей

Франция хочет установить предельную цену на нефть из стран-производителей - РИА Новости, 26.06.2022

Франция хочет установить предельную цену на нефть из стран-производителей

Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из "всех стран-производителей", чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:33

2022-06-26T14:33

2022-06-26T14:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

джанет йеллен

сша

франция

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из "всех стран-производителей", чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что Франция "в принципе не возражает" против предложенного США механизма ценовых ограничений, однако для Франции "было бы намного более эффективным" установление "максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей", цитирует агентство заявление Елисейского дворца.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, джанет йеллен, сша, франция, россия