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Франция хочет установить предельную цену на нефть из стран-производителей - РИА Новости, 26.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220626/neft-1798223017.html
Франция хочет установить предельную цену на нефть из стран-производителей
Франция хочет установить предельную цену на нефть из стран-производителей - РИА Новости, 26.06.2022
Франция хочет установить предельную цену на нефть из стран-производителей
Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из "всех стран-производителей", чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:33
2022-06-26T14:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
джанет йеллен
сша
франция
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из "всех стран-производителей", чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что Франция "в принципе не возражает" против предложенного США механизма ценовых ограничений, однако для Франции "было бы намного более эффективным" установление "максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей", цитирует агентство заявление Елисейского дворца.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.
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экономика, цены на нефть, джанет йеллен, сша, франция, россия
14:33 26.06.2022 (обновлено: 14:37 26.06.2022)
 
Франция хочет установить предельную цену на нефть из стран-производителей

Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из всех стран-производителей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из "всех стран-производителей", чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что Франция "в принципе не возражает" против предложенного США механизма ценовых ограничений, однако для Франции "было бы намного более эффективным" установление "максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей", цитирует агентство заявление Елисейского дворца.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 05:19
В США пожаловались на "боль" от санкций против России
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьДжанет ЙелленСШАФранцияРоссия
 
 
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