https://ria.ru/20220626/natsvalyuty-1798278729.html
Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах
Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах - РИА Новости, 26.06.2022
Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах
Россия и Белоруссия уже ведут активную работу по переходу на национальные валюты во взаиморасчетах, это стало особенно актуально из-за стремления Запада... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T22:35
2022-06-26T22:35
2022-06-26T22:35
экономика
россия
белоруссия
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия уже ведут активную работу по переходу на национальные валюты во взаиморасчетах, это стало особенно актуально из-за стремления Запада сдерживать развитие двух стран за счёт валютного давления, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Эта работа правительствами Белоруссии и России уже активно ведется, и актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые инструменты, сдерживать развитие наших стран", - сказала она в интервью белорусскому телеканалу СТВ.По словам Матвиенко, доллар и евро, которые в основном используются во всем мире в расчётах, уже дискредитированы."Такая дискредитация этих валют будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода", - сказала спикер.
https://ria.ru/20220626/scheta-1798270703.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах
Матвиенко: Россия и Белоруссия активно работают над переходом к нацвалютам в расчетах