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Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах - РИА Новости, 26.06.2022
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Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах
Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах - РИА Новости, 26.06.2022
Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах
Россия и Белоруссия уже ведут активную работу по переходу на национальные валюты во взаиморасчетах, это стало особенно актуально из-за стремления Запада... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T22:35
2022-06-26T22:35
экономика
россия
белоруссия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия уже ведут активную работу по переходу на национальные валюты во взаиморасчетах, это стало особенно актуально из-за стремления Запада сдерживать развитие двух стран за счёт валютного давления, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Эта работа правительствами Белоруссии и России уже активно ведется, и актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые инструменты, сдерживать развитие наших стран", - сказала она в интервью белорусскому телеканалу СТВ.По словам Матвиенко, доллар и евро, которые в основном используются во всем мире в расчётах, уже дискредитированы."Такая дискредитация этих валют будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода", - сказала спикер.
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экономика, россия, белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации рф
22:35 26.06.2022
 
Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах

Матвиенко: Россия и Белоруссия активно работают над переходом к нацвалютам в расчетах

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия уже ведут активную работу по переходу на национальные валюты во взаиморасчетах, это стало особенно актуально из-за стремления Запада сдерживать развитие двух стран за счёт валютного давления, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Эта работа правительствами Белоруссии и России уже активно ведется, и актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые инструменты, сдерживать развитие наших стран", - сказала она в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
По словам Матвиенко, доллар и евро, которые в основном используются во всем мире в расчётах, уже дискредитированы.
"Такая дискредитация этих валют будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода", - сказала спикер.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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ЭкономикаРоссияБелоруссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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