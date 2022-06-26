https://ria.ru/20220626/natsvalyuty-1798278729.html

Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах

Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах - РИА Новости, 26.06.2022

Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах

Россия и Белоруссия уже ведут активную работу по переходу на национальные валюты во взаиморасчетах, это стало особенно актуально из-за стремления Запада... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T22:35

2022-06-26T22:35

2022-06-26T22:35

экономика

россия

белоруссия

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия уже ведут активную работу по переходу на национальные валюты во взаиморасчетах, это стало особенно актуально из-за стремления Запада сдерживать развитие двух стран за счёт валютного давления, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Эта работа правительствами Белоруссии и России уже активно ведется, и актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые инструменты, сдерживать развитие наших стран", - сказала она в интервью белорусскому телеканалу СТВ.По словам Матвиенко, доллар и евро, которые в основном используются во всем мире в расчётах, уже дискредитированы."Такая дискредитация этих валют будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода", - сказала спикер.

https://ria.ru/20220626/scheta-1798270703.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, белоруссия, валентина матвиенко, совет федерации рф