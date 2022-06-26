10:38 26.06.2022 (обновлено: 10:48 26.06.2022)
Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО
Премьер Японии Фумио Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО
© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида начинает свой визит в Европу для участия в саммите "семерки" в Германии, а затем в саммите НАТО в Испании.
G7
Кисида примет участие в саммите стран "группы семи", который пройдет в Германии в замке Эльмау 26-28 июня. Так как председательство на форуме в следующем году перейдет Японии, премьер-министр намерен сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности, в том числе Индо-Тихоокеанского региона, мировой экономики и проблемах изменения климата.
Как ожидается, на саммите будут обсуждать вопросы по пяти основным темам: "устойчивая планета" (климат, защита окружающей среды и биоразнообразия, глобальный переход на новые виды энергии), экономическая стабильность, здравоохранение, инвестиции в "лучшее будущее" (климат, продовольственная безопасность, женское образование), солидарность, основанная на общих демократических ценностях, верховенстве закона и правах человека, приверженность социальной справедливости.
На встрече премьер-министр Кисида должен официально объявить о месте и времени следующего саммита – он пройдет в Хиросиме в мае будущего года.
Среди приглашенных участников на саммит в Германии - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
НАТО
Затем Кисида отправится в Испанию на саммит НАТО и станет первым из японских премьер-министров принявшим участие в этом мероприятии.
Как ожидается, на полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи лидеров Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Сообщалось, что Япония прорабатывает вопрос о проведении четырехсторонней встречи на высшем уровне с лидерами Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии в Мадриде. Поводом для проведения саммита является беспокойство этих стран в связи с активностью Китая. Стороны подтвердят единство в связи недопустимостью изменения статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Япония по своей конституции отказалась от обладания армией и от ведения войн как средства разрешения конфликтов. При Кисиде Япония в отношении России придерживается той же политической линии, что и ее партнеры по "семерке". Участие в саммите НАТО может стать знаком еще большей солидарности Японии с Западом в отношении России, Украины, а также поможет ей привлечь еще большее внимание этих стран к своим озабоченностям в отношении Китая и Северной Кореи.