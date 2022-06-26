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Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО - РИА Новости, 26.06.2022
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Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО
Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО - РИА Новости, 26.06.2022
Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО
Премьер-министр Японии Фумио Кисида начинает свой визит в Европу для участия в саммите "семерки" в Германии, а затем в саммите НАТО в Испании. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:38
2022-06-26T10:48
в мире
нато
япония
g7
фумио кисида
европа
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ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида начинает свой визит в Европу для участия в саммите "семерки" в Германии, а затем в саммите НАТО в Испании.G7Кисида примет участие в саммите стран "группы семи", который пройдет в Германии в замке Эльмау 26-28 июня. Так как председательство на форуме в следующем году перейдет Японии, премьер-министр намерен сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности, в том числе Индо-Тихоокеанского региона, мировой экономики и проблемах изменения климата.Как ожидается, на саммите будут обсуждать вопросы по пяти основным темам: "устойчивая планета" (климат, защита окружающей среды и биоразнообразия, глобальный переход на новые виды энергии), экономическая стабильность, здравоохранение, инвестиции в "лучшее будущее" (климат, продовольственная безопасность, женское образование), солидарность, основанная на общих демократических ценностях, верховенстве закона и правах человека, приверженность социальной справедливости.На встрече премьер-министр Кисида должен официально объявить о месте и времени следующего саммита – он пройдет в Хиросиме в мае будущего года.Среди приглашенных участников на саммит в Германии - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.НАТОЗатем Кисида отправится в Испанию на саммит НАТО и станет первым из японских премьер-министров принявшим участие в этом мероприятии.НАТО и Япония подтвердят единство взглядов и углубление сотрудничества в ответ на ситуацию на Украине и для реализации принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона" в свете понимания того, безопасность в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе неразделимы.Как ожидается, на полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи лидеров Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Сообщалось, что Япония прорабатывает вопрос о проведении четырехсторонней встречи на высшем уровне с лидерами Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии в Мадриде. Поводом для проведения саммита является беспокойство этих стран в связи с активностью Китая. Стороны подтвердят единство в связи недопустимостью изменения статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.Япония по своей конституции отказалась от обладания армией и от ведения войн как средства разрешения конфликтов. При Кисиде Япония в отношении России придерживается той же политической линии, что и ее партнеры по "семерке". Участие в саммите НАТО может стать знаком еще большей солидарности Японии с Западом в отношении России, Украины, а также поможет ей привлечь еще большее внимание этих стран к своим озабоченностям в отношении Китая и Северной Кореи.
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в мире, нато, япония, g7, фумио кисида, европа
10:38 26.06.2022 (обновлено: 10:48 26.06.2022)
 
Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО

Премьер Японии Фумио Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида начинает свой визит в Европу для участия в саммите "семерки" в Германии, а затем в саммите НАТО в Испании.

G7

Кисида примет участие в саммите стран "группы семи", который пройдет в Германии в замке Эльмау 26-28 июня. Так как председательство на форуме в следующем году перейдет Японии, премьер-министр намерен сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности, в том числе Индо-Тихоокеанского региона, мировой экономики и проблемах изменения климата.
Как ожидается, на саммите будут обсуждать вопросы по пяти основным темам: "устойчивая планета" (климат, защита окружающей среды и биоразнообразия, глобальный переход на новые виды энергии), экономическая стабильность, здравоохранение, инвестиции в "лучшее будущее" (климат, продовольственная безопасность, женское образование), солидарность, основанная на общих демократических ценностях, верховенстве закона и правах человека, приверженность социальной справедливости.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
08:57
В СМИ прокомментировали участие Южной Кореи в саммите НАТО
На встрече премьер-министр Кисида должен официально объявить о месте и времени следующего саммита – он пройдет в Хиросиме в мае будущего года.
Среди приглашенных участников на саммит в Германии - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.

НАТО

Затем Кисида отправится в Испанию на саммит НАТО и станет первым из японских премьер-министров принявшим участие в этом мероприятии.
НАТО и Япония подтвердят единство взглядов и углубление сотрудничества в ответ на ситуацию на Украине и для реализации принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона" в свете понимания того, безопасность в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе неразделимы.
Токио - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 08:29
Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Как ожидается, на полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи лидеров Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Сообщалось, что Япония прорабатывает вопрос о проведении четырехсторонней встречи на высшем уровне с лидерами Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии в Мадриде. Поводом для проведения саммита является беспокойство этих стран в связи с активностью Китая. Стороны подтвердят единство в связи недопустимостью изменения статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Япония по своей конституции отказалась от обладания армией и от ведения войн как средства разрешения конфликтов. При Кисиде Япония в отношении России придерживается той же политической линии, что и ее партнеры по "семерке". Участие в саммите НАТО может стать знаком еще большей солидарности Японии с Западом в отношении России, Украины, а также поможет ей привлечь еще большее внимание этих стран к своим озабоченностям в отношении Китая и Северной Кореи.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 15:18Специальная военная операция на Украине
Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины
 
В миреНАТОЯпонияG7Фумио КисидаЕвропа
 
 
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