https://ria.ru/20220626/nato-1798187589.html

Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО

Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО - РИА Новости, 26.06.2022

Кисида начал визит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида начинает свой визит в Европу для участия в саммите "семерки" в Германии, а затем в саммите НАТО в Испании. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:38

2022-06-26T10:38

2022-06-26T10:48

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япония

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фумио кисида

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ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида начинает свой визит в Европу для участия в саммите "семерки" в Германии, а затем в саммите НАТО в Испании.G7Кисида примет участие в саммите стран "группы семи", который пройдет в Германии в замке Эльмау 26-28 июня. Так как председательство на форуме в следующем году перейдет Японии, премьер-министр намерен сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности, в том числе Индо-Тихоокеанского региона, мировой экономики и проблемах изменения климата.Как ожидается, на саммите будут обсуждать вопросы по пяти основным темам: "устойчивая планета" (климат, защита окружающей среды и биоразнообразия, глобальный переход на новые виды энергии), экономическая стабильность, здравоохранение, инвестиции в "лучшее будущее" (климат, продовольственная безопасность, женское образование), солидарность, основанная на общих демократических ценностях, верховенстве закона и правах человека, приверженность социальной справедливости.На встрече премьер-министр Кисида должен официально объявить о месте и времени следующего саммита – он пройдет в Хиросиме в мае будущего года.Среди приглашенных участников на саммит в Германии - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.НАТОЗатем Кисида отправится в Испанию на саммит НАТО и станет первым из японских премьер-министров принявшим участие в этом мероприятии.НАТО и Япония подтвердят единство взглядов и углубление сотрудничества в ответ на ситуацию на Украине и для реализации принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона" в свете понимания того, безопасность в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе неразделимы.Как ожидается, на полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи лидеров Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Сообщалось, что Япония прорабатывает вопрос о проведении четырехсторонней встречи на высшем уровне с лидерами Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии в Мадриде. Поводом для проведения саммита является беспокойство этих стран в связи с активностью Китая. Стороны подтвердят единство в связи недопустимостью изменения статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.Япония по своей конституции отказалась от обладания армией и от ведения войн как средства разрешения конфликтов. При Кисиде Япония в отношении России придерживается той же политической линии, что и ее партнеры по "семерке". Участие в саммите НАТО может стать знаком еще большей солидарности Японии с Западом в отношении России, Украины, а также поможет ей привлечь еще большее внимание этих стран к своим озабоченностям в отношении Китая и Северной Кореи.

https://ria.ru/20220626/koreya-1798176712.html

https://ria.ru/20220624/yaponiya-1797733246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нато, япония, g7, фумио кисида, европа