https://ria.ru/20220626/nato-1798184715.html

МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины

МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины - РИА Новости, 26.06.2022

МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины

Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:26

2022-06-26T10:26

2022-06-26T14:58

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.Он добавил, что страны Запада не могут давить на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.Ранее замглавы офиса президента страны Игорь Жовква заявил, что Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли ее устремления.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220625/nato-1798153611.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/ugroza-1798101844.html

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Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, швеция, украина, финляндия, нато, верховная рада украины, евросоюз