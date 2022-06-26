Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/nato-1798184715.html
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины - РИА Новости, 26.06.2022
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины
Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:26
2022-06-26T14:58
в мире
цены на нефть
швеция
украина
финляндия
нато
верховная рада украины
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.Он добавил, что страны Запада не могут давить на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.Ранее замглавы офиса президента страны Игорь Жовква заявил, что Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли ее устремления.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20220625/nato-1798153611.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220625/ugroza-1798101844.html
швеция
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7494d5849c1c3befd8db74935c6a7227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, швеция, украина, финляндия, нато, верховная рада украины, евросоюз
10:26 26.06.2022 (обновлено: 14:58 26.06.2022)
 
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины

Глава МИД Испании Альбарес: в НАТО никогда не обсуждали присоединение Украины к альянсу

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.

"Это не обсуждается. Этого никогда не было на столе переговоров, не говорится об этом и сейчас", — подчеркнул Альбарес.

Он добавил, что страны Запада не могут давить на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 23:04Специальная военная операция на Украине
Десятки коммандос из стран НАТО работают на территории Украины, пишут СМИ
Ранее замглавы офиса президента страны Игорь Жовква заявил, что Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли ее устремления.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину на авиабазе Марч ВВС США в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 16:37В мире
Asia Times: Украина поставила НАТО и США перед двумя серьезными угрозами
 
В миреЦены на нефтьШвецияУкраинаФинляндияНАТОВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала