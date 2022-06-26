https://ria.ru/20220626/nato-1798184715.html
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины - РИА Новости, 26.06.2022
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины
Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:26
2022-06-26T10:26
2022-06-26T14:58
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.Он добавил, что страны Запада не могут давить на Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.Ранее замглавы офиса президента страны Игорь Жовква заявил, что Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли ее устремления.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20220625/nato-1798153611.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, цены на нефть, швеция, украина, финляндия, нато, верховная рада украины, евросоюз
10:26 26.06.2022 (обновлено: 14:58 26.06.2022)
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины
Глава МИД Испании Альбарес: в НАТО никогда не обсуждали присоединение Украины к альянсу