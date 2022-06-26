https://ria.ru/20220626/muki-1798167185.html

Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках

Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках - РИА Новости, 26.06.2022

Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках

Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что артист перед смертью испытывал муки. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T04:23

2022-06-26T04:23

2022-06-26T11:46

шоубиз

россия

камерун

пьер нарцисс

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что артист перед смертью испытывал муки.Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Как сообщила в субботу РИА Новости его экс-супруга, прощание с артистом, которое должно было пройти 25 июня, переносится на среду."В его случае она (мочевая кислота. — Прим. ред.) оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы", — сообщила она в эфире телешоу "Пусть говорят".Нарцисс, уверена Калачева, набрал 30 лишних килограммов именно из-за своего недуга. Она сравнила певца с шаром и подчеркнула, что, несмотря на боль, артист продолжал гастролировать.Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Заслуженный артист Республики Ингушетия. Визитная карточка исполнителя — песня "Шоколадный заяц".Подагра — метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия. В основе возникновения лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение ее выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови (гиперурикемия). Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием подагрических узлов — тофусов. Поражение почек также является одним из основных клинических проявлений подагры наряду с артритом.

https://ria.ru/20220625/nartsiss-1798069056.html

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россия, камерун, пьер нарцисс