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Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках - РИА Новости, 26.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220626/muki-1798167185.html
Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках
Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках - РИА Новости, 26.06.2022
Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что артист перед смертью испытывал муки. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T04:23
2022-06-26T11:46
шоубиз
россия
камерун
пьер нарцисс
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что артист перед смертью испытывал муки.Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Как сообщила в субботу РИА Новости его экс-супруга, прощание с артистом, которое должно было пройти 25 июня, переносится на среду."В его случае она (мочевая кислота. — Прим. ред.) оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы", — сообщила она в эфире телешоу "Пусть говорят".Нарцисс, уверена Калачева, набрал 30 лишних килограммов именно из-за своего недуга. Она сравнила певца с шаром и подчеркнула, что, несмотря на боль, артист продолжал гастролировать.Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Заслуженный артист Республики Ингушетия. Визитная карточка исполнителя — песня "Шоколадный заяц".Подагра — метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия. В основе возникновения лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение ее выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови (гиперурикемия). Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием подагрических узлов — тофусов. Поражение почек также является одним из основных клинических проявлений подагры наряду с артритом.
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россия, камерун, пьер нарцисс
04:23 26.06.2022 (обновлено: 11:46 26.06.2022)
 
Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках

Бывшая супруга певца Нарцисса: музыкант перед смертью испытывал муки из-за подагры

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Певец Пьер Нарцисс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что артист перед смертью испытывал муки.
Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Как сообщила в субботу РИА Новости его экс-супруга, прощание с артистом, которое должно было пройти 25 июня, переносится на среду.
"В его случае она (мочевая кислота. — Прим. ред.) оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы", — сообщила она в эфире телешоу "Пусть говорят".
Нарцисс, уверена Калачева, набрал 30 лишних килограммов именно из-за своего недуга. Она сравнила певца с шаром и подчеркнула, что, несмотря на боль, артист продолжал гастролировать.
Певец Пьер Нарцисс с женой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 12:27
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве
Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Заслуженный артист Республики Ингушетия. Визитная карточка исполнителя — песня "Шоколадный заяц".
Подагра — метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия. В основе возникновения лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение ее выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови (гиперурикемия). Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием подагрических узлов — тофусов. Поражение почек также является одним из основных клинических проявлений подагры наряду с артритом.
 
ШоубизРоссияКамерунПьер Нарцисс
 
 
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