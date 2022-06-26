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В центре Симферополя обрушилась часть моста - РИА Новости, 26.06.2022
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В центре Симферополя обрушилась часть моста
В центре Симферополя обрушилась часть моста - РИА Новости, 26.06.2022
В центре Симферополя обрушилась часть моста
Дорожное покрытие на одной из центральных улиц провалилось в районе моста через реку Салгир вечером в воскресенье в Симферополе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:38
2022-06-26T22:08
происшествия
симферополь
алушта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Дорожное покрытие на одной из центральных улиц провалилось в районе моста через реку Салгир вечером в воскресенье в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС."Информация о происшествии на мосту на улице Толстого поступила в 20.10. На месте работают наши специалисты", - сообщили в пресс-службе.Капитальный ремонт моста через реку Салгир на улице Толстого проводился в 2019 году.Как сообщил журналистам глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, движение по улице Толстого, где расположен мост, перекрыто. По предварительным данным, причиной обрушения дорожного покрытия стал высокий уровень воды в реке Салгир и размытие конструкций. Окончательные причины установит комиссия, сказал он."Уже начались работы в рамках выполнения муниципального контракта по капитальному ремонту моста на улице Толстого. Выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, ведётся разборка бортового камня. В дальнейшем будет выполнен ремонт пролетных строений, замена дорожного покрытия, гидроизоляция опор, а также очистка, окраска и усиление всех мостовых конструкций", - приводятся в сообщении от 2 октября 2019 года слова заместителя главы администрации столицы Крыма Павла Кузнецова.Тогда Кузнецов говорил, что на проведение "полноценного и качественного ремонта" моста подрядчику потребуется порядка шести недель. Отмечалось, что средства на капитальный ремонт аварийных мостов, расположенных на улицах Толстого и Гагарина в Симферополе, выделены из резервного фонда президента Российской Федерации.Прокуратура Крыма изучит ситуацию с обрушением моста."Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с обрушением части мостового сооружения по улице Толстого в г. Симферополе. Будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц при реализации полномочий по содержанию мостового перехода, обеспечению безопасности дорожного движения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжаются. В результате паводка принято решение увеличить сброс воды из полного Симферопольского водохранилища вниз по течению реки Салгир, протекающей через столицу Крыма.
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происшествия, симферополь, алушта, республика крым
21:38 26.06.2022 (обновлено: 22:08 26.06.2022)
 
В центре Симферополя обрушилась часть моста

В Симферополе после ливней в районе моста через реку Салгир провалилось дорожное покрытие

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Дорожное покрытие на одной из центральных улиц провалилось в районе моста через реку Салгир вечером в воскресенье в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
"Информация о происшествии на мосту на улице Толстого поступила в 20.10. На месте работают наши специалисты", - сообщили в пресс-службе.
Капитальный ремонт моста через реку Салгир на улице Толстого проводился в 2019 году.
Как сообщил журналистам глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, движение по улице Толстого, где расположен мост, перекрыто. По предварительным данным, причиной обрушения дорожного покрытия стал высокий уровень воды в реке Салгир и размытие конструкций. Окончательные причины установит комиссия, сказал он.
"Уже начались работы в рамках выполнения муниципального контракта по капитальному ремонту моста на улице Толстого. Выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, ведётся разборка бортового камня. В дальнейшем будет выполнен ремонт пролетных строений, замена дорожного покрытия, гидроизоляция опор, а также очистка, окраска и усиление всех мостовых конструкций", - приводятся в сообщении от 2 октября 2019 года слова заместителя главы администрации столицы Крыма Павла Кузнецова.
Тогда Кузнецов говорил, что на проведение "полноценного и качественного ремонта" моста подрядчику потребуется порядка шести недель. Отмечалось, что средства на капитальный ремонт аварийных мостов, расположенных на улицах Толстого и Гагарина в Симферополе, выделены из резервного фонда президента Российской Федерации.
Прокуратура Крыма изучит ситуацию с обрушением моста.
"Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с обрушением части мостового сооружения по улице Толстого в г. Симферополе. Будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц при реализации полномочий по содержанию мостового перехода, обеспечению безопасности дорожного движения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.
Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжаются. В результате паводка принято решение увеличить сброс воды из полного Симферопольского водохранилища вниз по течению реки Салгир, протекающей через столицу Крыма.
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