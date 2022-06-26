https://ria.ru/20220626/moldaviya-1798252379.html

В ближайшие шесть лет Молдавии нужна несменяемая власть, заявил посол

В ближайшие шесть лет Молдавии нужна несменяемая власть, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2022

В ближайшие шесть лет Молдавии нужна несменяемая власть, заявил посол

Посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ в интервью румынским СМИ заявил, что республике в ближайшие шесть лет нужна несменяемость власти, чтобы завершить свой... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T18:18

2022-06-26T18:18

2022-06-26T18:18

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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ в интервью румынским СМИ заявил, что республике в ближайшие шесть лет нужна несменяемость власти, чтобы завершить свой путь в Евросоюз.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз."Молдавии нужно укреплять свое общество, свою экономику, Кишинев должен избавиться от энергетического шантажа. Общество должно осознать, что в стране нужна крепкая власть на следующие минимум 6 лет, чтобы довести до благополучного конца это большое усилие (завершение процесса евроинтеграции)", - приводят слова посла кишиневские Telegram-каналы, ссылаясь на его выступление в эфире бухарестской радиостанции, финансируемой США и ЕС.Кирилэ также отметил, что армия республики нуждается в модернизации, "но отказываться от нейтралитета ей нет смысла"."Нас не ждут в НАТО. Одна из основных наших задач – это укрепление системы безопасности и внутренней обороны страны, не допуская на данный момент никаких отступлений по поводу того, отказываться от нейтралитета или нет. Нам нужно сейчас сосредоточиться на укреплении армии, оснащении ее современной и, чтобы было всем понятно, исключительно оборонной техникой".Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова обсудить получение смертоносного оружия в рамках помощи для военного бюджета республики со стороны Франции. Она подчеркнула, что Молдавия не собирается ни с кем воевать, но страна не входит в военные блоки и не может рассчитывать на помощь в случае военных конфликтов.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

https://ria.ru/20220625/evropeytsy-1798005131.html

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в мире, майя санду, лиз трасс, шарль мишель, молдавия, россия, сша, нато, евросоюз, евросовет