https://ria.ru/20220626/minenergo-1798282926.html

Минэнерго пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка

Минэнерго пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка - РИА Новости, 26.06.2022

Минэнерго пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка

Минэнерго России пересмотрит программу развития водородной энергетики, после приостановки сотрудничества с Европой будет рассмотрено смещение приоритета будущих РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T23:37

2022-06-26T23:37

2022-06-26T23:37

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минэнерго России пересмотрит программу развития водородной энергетики, после приостановки сотрудничества с Европой будет рассмотрено смещение приоритета будущих поставок в сторону внутреннего рынка или стран АТР, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.По его словам, сама водородная энергетика сохраняет актуальность, но "программу по ее развитию придется корректировать"."Мы изначально рассчитывали на серьезную кооперацию со странами Европы. К сожалению, последние геополитические события поставили наше сотрудничество на паузу, в ближайшее время его, по-видимому, не будет. Поэтому мы должны либо создать внутренний спрос на водород, либо переориентировать наш будущий экспорт водорода на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сказал Шульгинов в интервью "Российской газете".Также будут скорректированы энергостратегия и планы по развитию нефтяной и газовой отрасли, документы вынесут на обсуждение до сентября, добавил министр.

https://ria.ru/20220624/ugol-1797785509.html

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экономика, цены на нефть, европа, атр