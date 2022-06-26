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Минэнерго пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка - РИА Новости, 26.06.2022
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Минэнерго пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка
Минэнерго пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка - РИА Новости, 26.06.2022
Минэнерго пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка
Минэнерго России пересмотрит программу развития водородной энергетики, после приостановки сотрудничества с Европой будет рассмотрено смещение приоритета будущих РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:37
2022-06-26T23:37
экономика
цены на нефть
европа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минэнерго России пересмотрит программу развития водородной энергетики, после приостановки сотрудничества с Европой будет рассмотрено смещение приоритета будущих поставок в сторону внутреннего рынка или стран АТР, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.По его словам, сама водородная энергетика сохраняет актуальность, но "программу по ее развитию придется корректировать"."Мы изначально рассчитывали на серьезную кооперацию со странами Европы. К сожалению, последние геополитические события поставили наше сотрудничество на паузу, в ближайшее время его, по-видимому, не будет. Поэтому мы должны либо создать внутренний спрос на водород, либо переориентировать наш будущий экспорт водорода на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сказал Шульгинов в интервью "Российской газете".Также будут скорректированы энергостратегия и планы по развитию нефтяной и газовой отрасли, документы вынесут на обсуждение до сентября, добавил министр.
https://ria.ru/20220624/ugol-1797785509.html
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экономика, цены на нефть, европа, атр
23:37 26.06.2022
 
Минэнерго пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка

Минэнерго России пересмотрит водородную стратегию в сторону внутреннего рынка или АТР

© Фото : "Минэнерго"Министр энергетики Николай Шульгинов
Министр энергетики Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Фото : "Минэнерго"
Министр энергетики Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минэнерго России пересмотрит программу развития водородной энергетики, после приостановки сотрудничества с Европой будет рассмотрено смещение приоритета будущих поставок в сторону внутреннего рынка или стран АТР, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
По его словам, сама водородная энергетика сохраняет актуальность, но "программу по ее развитию придется корректировать".
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"Мы изначально рассчитывали на серьезную кооперацию со странами Европы. К сожалению, последние геополитические события поставили наше сотрудничество на паузу, в ближайшее время его, по-видимому, не будет. Поэтому мы должны либо создать внутренний спрос на водород, либо переориентировать наш будущий экспорт водорода на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сказал Шульгинов в интервью "Российской газете".
Также будут скорректированы энергостратегия и планы по развитию нефтяной и газовой отрасли, документы вынесут на обсуждение до сентября, добавил министр.
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