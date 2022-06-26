Рейтинг@Mail.ru
Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/migren-1798160163.html
Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль
Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль - РИА Новости, 26.06.2022
Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль
Людям, которые страдают мигренью, стоит ограничить употребление определенных продуктов питания, провоцирующих возникновение головной боли, предупредил в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T02:10
2022-06-26T02:10
общество
боль
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777344866_0:186:3068:1913_1920x0_80_0_0_753a9c3d926c8dfe75d8512fc3f27a7f.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Людям, которые страдают мигренью, стоит ограничить употребление определенных продуктов питания, провоцирующих возникновение головной боли, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.На приступы мигрени, согласно медицинской статистике, жалуется каждый седьмой человек в мире. В некоторых случаях это недомогание бывает вызвано особенностями питания, считает Хорошев. По его словам, есть предположение, что провоцировать приступы мигрени может употребление жирного мяса. Вегетарианская диета помогает части пациентов улучшить свое состояние, отметил невролог.Намного чаще вызывают приступы мигрени определенные напитки, например, красное вино, кофе и чай, продолжил он."Людям, страдающим от мигреней, желательно ограничить употребление алкоголя. Причем красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени – это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай", – сказал Хорошев.Употребление сыра, шоколада и некоторых пищевых добавок тоже может приводить к возникновению головной боли, уточнил он."А еще все виды сыра. Одним из важнейших провокаторов мигрени является шоколад. Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки", – добавил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220610/bol-1794440853.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777344866_330:176:2784:2016_1920x0_80_0_0_7f21a76e48ca6f82b580837aea020a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, боль, здоровье - общество
02:10 26.06.2022
 
Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль

Врач Хорошев предупредил, что употребление жирного мяса способно провоцировать мигрень

© Depositphotos / AndrewLozovyiГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Головная боль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Людям, которые страдают мигренью, стоит ограничить употребление определенных продуктов питания, провоцирующих возникновение головной боли, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.
На приступы мигрени, согласно медицинской статистике, жалуется каждый седьмой человек в мире. В некоторых случаях это недомогание бывает вызвано особенностями питания, считает Хорошев. По его словам, есть предположение, что провоцировать приступы мигрени может употребление жирного мяса. Вегетарианская диета помогает части пациентов улучшить свое состояние, отметил невролог.
"Жирное мясо – под вопросом. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету. Исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но именно жирное мясо – не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень", – объяснил Хорошев.
Намного чаще вызывают приступы мигрени определенные напитки, например, красное вино, кофе и чай, продолжил он.
"Людям, страдающим от мигреней, желательно ограничить употребление алкоголя. Причем красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени – это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай", – сказал Хорошев.
Употребление сыра, шоколада и некоторых пищевых добавок тоже может приводить к возникновению головной боли, уточнил он.
"А еще все виды сыра. Одним из важнейших провокаторов мигрени является шоколад. Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки", – добавил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 02:10
Названа главная причина головной боли летом
 
ОбществобольЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала