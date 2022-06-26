https://ria.ru/20220626/migren-1798160163.html

Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль

Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль - РИА Новости, 26.06.2022

Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль

Людям, которые страдают мигренью, стоит ограничить употребление определенных продуктов питания, провоцирующих возникновение головной боли, предупредил в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T02:10

2022-06-26T02:10

2022-06-26T02:10

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боль

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Людям, которые страдают мигренью, стоит ограничить употребление определенных продуктов питания, провоцирующих возникновение головной боли, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.На приступы мигрени, согласно медицинской статистике, жалуется каждый седьмой человек в мире. В некоторых случаях это недомогание бывает вызвано особенностями питания, считает Хорошев. По его словам, есть предположение, что провоцировать приступы мигрени может употребление жирного мяса. Вегетарианская диета помогает части пациентов улучшить свое состояние, отметил невролог.Намного чаще вызывают приступы мигрени определенные напитки, например, красное вино, кофе и чай, продолжил он."Людям, страдающим от мигреней, желательно ограничить употребление алкоголя. Причем красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени – это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай", – сказал Хорошев.Употребление сыра, шоколада и некоторых пищевых добавок тоже может приводить к возникновению головной боли, уточнил он."А еще все виды сыра. Одним из важнейших провокаторов мигрени является шоколад. Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки", – добавил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220610/bol-1794440853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, боль, здоровье - общество