https://ria.ru/20220626/migranty-1798162742.html

При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ

При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2022

При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ

Число африканских мигрантов, погибших при попытке проникнуть из Марокко в испанский анклав Мелилья, возросло до 23 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T01:45

2022-06-26T01:45

2022-06-26T02:39

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ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Число африканских мигрантов, погибших при попытке проникнуть из Марокко в испанский анклав Мелилья, возросло до 23 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на марокканские официальные лица.Ранее источник в органах власти марокканского города Надор сообщил РИА Новости, что 18 мигрантов погибли при попытке попасть с территории Марокко в Мелилью (испанский анклав на севере Африки).Ранее испанская газета Razon сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что в столкновениях на территории Марокко погибли четыре силовика и 45 мигрантов, пытавшихся попасть в Мелилью. Власти Надора, в свою очередь, говорили о пяти погибших мигрантах.По информации источника, погибшие мигранты являются выходцами из стран Африки южнее Сахары.В пятницу утром почти две тысячи мигрантов подошли к границе в Мелилье. Группа примерно из 500 мигрантов предприняла попытку попасть на испанскую территорию, выломав дверь на пограничном КПП. Отмечалось, что мигранты были вооружены палками и крюками и использовали их против правоохранителей.

https://ria.ru/20220522/gretsiya-1790019073.html

марокко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, марокко, испания