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При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2022
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При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ
При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2022
При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ
Число африканских мигрантов, погибших при попытке проникнуть из Марокко в испанский анклав Мелилья, возросло до 23 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T01:45
2022-06-26T02:39
в мире
марокко
испания
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ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Число африканских мигрантов, погибших при попытке проникнуть из Марокко в испанский анклав Мелилья, возросло до 23 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на марокканские официальные лица.Ранее источник в органах власти марокканского города Надор сообщил РИА Новости, что 18 мигрантов погибли при попытке попасть с территории Марокко в Мелилью (испанский анклав на севере Африки).Ранее испанская газета Razon сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что в столкновениях на территории Марокко погибли четыре силовика и 45 мигрантов, пытавшихся попасть в Мелилью. Власти Надора, в свою очередь, говорили о пяти погибших мигрантах.По информации источника, погибшие мигранты являются выходцами из стран Африки южнее Сахары.В пятницу утром почти две тысячи мигрантов подошли к границе в Мелилье. Группа примерно из 500 мигрантов предприняла попытку попасть на испанскую территорию, выломав дверь на пограничном КПП. Отмечалось, что мигранты были вооружены палками и крюками и использовали их против правоохранителей.
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в мире, марокко, испания
01:45 26.06.2022 (обновлено: 02:39 26.06.2022)
 
При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ

AFP: при попытке прорваться в испанский анклав Мелилья погибли 23 африканских мигранта

© AP Photo / Javier FergoНелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав из Марокко
Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав из Марокко - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Javier Fergo
Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав из Марокко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Число африканских мигрантов, погибших при попытке проникнуть из Марокко в испанский анклав Мелилья, возросло до 23 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на марокканские официальные лица.
Ранее источник в органах власти марокканского города Надор сообщил РИА Новости, что 18 мигрантов погибли при попытке попасть с территории Марокко в Мелилью (испанский анклав на севере Африки).

"Еще пять мигрантов скончались от ран после попытки проникнуть на территорию Испании", - заявили марокканские источники.

Ранее испанская газета Razon сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что в столкновениях на территории Марокко погибли четыре силовика и 45 мигрантов, пытавшихся попасть в Мелилью. Власти Надора, в свою очередь, говорили о пяти погибших мигрантах.
По информации источника, погибшие мигранты являются выходцами из стран Африки южнее Сахары.
В пятницу утром почти две тысячи мигрантов подошли к границе в Мелилье. Группа примерно из 500 мигрантов предприняла попытку попасть на испанскую территорию, выломав дверь на пограничном КПП. Отмечалось, что мигранты были вооружены палками и крюками и использовали их против правоохранителей.
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