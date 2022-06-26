01:45 26.06.2022 (обновлено: 02:39 26.06.2022)
При попытке прорваться в Испанию погибли 23 мигранта, сообщили СМИ
AFP: при попытке прорваться в испанский анклав Мелилья погибли 23 африканских мигранта
© AP Photo / Javier FergoНелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав из Марокко
© AP Photo / Javier Fergo
Нелегальные мигранты, прибывшие в испанский анклав из Марокко. Архивное фото
ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Число африканских мигрантов, погибших при попытке проникнуть из Марокко в испанский анклав Мелилья, возросло до 23 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на марокканские официальные лица.
"Еще пять мигрантов скончались от ран после попытки проникнуть на территорию Испании", - заявили марокканские источники.
Ранее испанская газета Razon сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что в столкновениях на территории Марокко погибли четыре силовика и 45 мигрантов, пытавшихся попасть в Мелилью. Власти Надора, в свою очередь, говорили о пяти погибших мигрантах.
По информации источника, погибшие мигранты являются выходцами из стран Африки южнее Сахары.
В пятницу утром почти две тысячи мигрантов подошли к границе в Мелилье. Группа примерно из 500 мигрантов предприняла попытку попасть на испанскую территорию, выломав дверь на пограничном КПП. Отмечалось, что мигранты были вооружены палками и крюками и использовали их против правоохранителей.
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