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Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ - РИА Новости, 26.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220626/lykova-1798243607.html
Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ
Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ - РИА Новости, 26.06.2022
Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ
Сибирская отшельница Агафья Лыкова, направившая в Московскую митрополию Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) письмо президенту России Владимиру... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T17:03
2022-06-26T17:03
религия
общество
олег дерипаска
россия
агафья лыкова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сибирская отшельница Агафья Лыкова, направившая в Московскую митрополию Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) письмо президенту России Владимиру Путину с приглашением в гости, ежедневно молится за российского лидера и страну, сообщили РИА Новости в митрополии.СМИ сообщали, что Лыкова написала письмо Путину с просьбой навестить её. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, будет ли у президента РФ время на то, чтобы посетить Лыкову, однако, уточнил, что "губернатор проявляет заботу" об отшельнице."При личной встрече с президентом митрополит Московский и всея Руси Корнилий (глава РПСЦ – ред.) рассказал ему, что Агафья Карповна (Лыкова – ред.) ждет его в гости. Владимир Владимирович в ответ заверил, что со стороны Кемеровского губернатора Агафье Карповне будут оказаны внимание и забота", - рассказали в митрополии.Там добавили, что Лыкова написала Путину письмо с приглашением еще в 2017 году (имеется в распоряжении РИА Новости), его получили в Московской митрополии."Когда в прошлом году мы освящали ее новый дом, построенный Олегом Дерипаской, Агафья Карповна вновь устно передавала приглашение Владимиру Владимировичу посетить её в новом доме. Агафья Карповна каждый день молится за президента, и за державу Российскую, и за мир во всем мире, её теплая молитва близка к Богу, и Господь её слышит и хранит нас от бед", - заключили в РПСЦ.
https://ria.ru/20210407/chetki-1727254142.html
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общество, олег дерипаска, россия, агафья лыкова
17:03 26.06.2022
 
Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ

РПСЦ: сибирская отшельница Агафья Лыкова каждый день молится за президента и страну

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСибирская отшельница Агафья Лыкова
Сибирская отшельница Агафья Лыкова - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сибирская отшельница Агафья Лыкова, направившая в Московскую митрополию Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) письмо президенту России Владимиру Путину с приглашением в гости, ежедневно молится за российского лидера и страну, сообщили РИА Новости в митрополии.
СМИ сообщали, что Лыкова написала письмо Путину с просьбой навестить её. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, будет ли у президента РФ время на то, чтобы посетить Лыкову, однако, уточнил, что "губернатор проявляет заботу" об отшельнице.
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"При личной встрече с президентом митрополит Московский и всея Руси Корнилий (глава РПСЦ – ред.) рассказал ему, что Агафья Карповна (Лыкова – ред.) ждет его в гости. Владимир Владимирович в ответ заверил, что со стороны Кемеровского губернатора Агафье Карповне будут оказаны внимание и забота", - рассказали в митрополии.
Там добавили, что Лыкова написала Путину письмо с приглашением еще в 2017 году (имеется в распоряжении РИА Новости), его получили в Московской митрополии.
"Когда в прошлом году мы освящали ее новый дом, построенный Олегом Дерипаской, Агафья Карповна вновь устно передавала приглашение Владимиру Владимировичу посетить её в новом доме. Агафья Карповна каждый день молится за президента, и за державу Российскую, и за мир во всем мире, её теплая молитва близка к Богу, и Господь её слышит и хранит нас от бед", - заключили в РПСЦ.
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РелигияОбществоОлег ДерипаскаРоссияАгафья Лыкова
 
 
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