Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ
РПСЦ: сибирская отшельница Агафья Лыкова каждый день молится за президента и страну
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сибирская отшельница Агафья Лыкова, направившая в Московскую митрополию Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) письмо президенту России Владимиру Путину с приглашением в гости, ежедневно молится за российского лидера и страну, сообщили РИА Новости в митрополии.
СМИ сообщали, что Лыкова написала письмо Путину с просьбой навестить её. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, будет ли у президента РФ время на то, чтобы посетить Лыкову, однако, уточнил, что "губернатор проявляет заботу" об отшельнице.
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"При личной встрече с президентом митрополит Московский и всея Руси Корнилий (глава РПСЦ – ред.) рассказал ему, что Агафья Карповна (Лыкова – ред.) ждет его в гости. Владимир Владимирович в ответ заверил, что со стороны Кемеровского губернатора Агафье Карповне будут оказаны внимание и забота", - рассказали в митрополии.
Там добавили, что Лыкова написала Путину письмо с приглашением еще в 2017 году (имеется в распоряжении РИА Новости), его получили в Московской митрополии.
"Когда в прошлом году мы освящали ее новый дом, построенный Олегом Дерипаской, Агафья Карповна вновь устно передавала приглашение Владимиру Владимировичу посетить её в новом доме. Агафья Карповна каждый день молится за президента, и за державу Российскую, и за мир во всем мире, её теплая молитва близка к Богу, и Господь её слышит и хранит нас от бед", - заключили в РПСЦ.
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