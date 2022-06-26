https://ria.ru/20220626/lykova-1798243607.html

Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ

Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ - РИА Новости, 26.06.2022

Отшельница Лыкова молится за Россию, заявили в РПСЦ

Сибирская отшельница Агафья Лыкова, направившая в Московскую митрополию Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) письмо президенту России Владимиру... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:03

2022-06-26T17:03

2022-06-26T17:03

религия

общество

олег дерипаска

россия

агафья лыкова

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сибирская отшельница Агафья Лыкова, направившая в Московскую митрополию Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) письмо президенту России Владимиру Путину с приглашением в гости, ежедневно молится за российского лидера и страну, сообщили РИА Новости в митрополии.СМИ сообщали, что Лыкова написала письмо Путину с просьбой навестить её. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, будет ли у президента РФ время на то, чтобы посетить Лыкову, однако, уточнил, что "губернатор проявляет заботу" об отшельнице."При личной встрече с президентом митрополит Московский и всея Руси Корнилий (глава РПСЦ – ред.) рассказал ему, что Агафья Карповна (Лыкова – ред.) ждет его в гости. Владимир Владимирович в ответ заверил, что со стороны Кемеровского губернатора Агафье Карповне будут оказаны внимание и забота", - рассказали в митрополии.Там добавили, что Лыкова написала Путину письмо с приглашением еще в 2017 году (имеется в распоряжении РИА Новости), его получили в Московской митрополии."Когда в прошлом году мы освящали ее новый дом, построенный Олегом Дерипаской, Агафья Карповна вновь устно передавала приглашение Владимиру Владимировичу посетить её в новом доме. Агафья Карповна каждый день молится за президента, и за державу Российскую, и за мир во всем мире, её теплая молитва близка к Богу, и Господь её слышит и хранит нас от бед", - заключили в РПСЦ.

https://ria.ru/20210407/chetki-1727254142.html

https://ria.ru/20211025/dom-1756118970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, олег дерипаска, россия, агафья лыкова