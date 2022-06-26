https://ria.ru/20220626/lobnya-1798223893.html

Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее клеящего вещества

Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее клеящего вещества - РИА Новости, 26.06.2022

Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее клеящего вещества

Химическое клеящее вещество слили в реку Лобню в Московской области, ее уже очищают, в ситуации разбирается региональное минприроды, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:38

2022-06-26T14:38

2022-06-26T15:51

лобня

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153281/53/1532815303_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_fa974d9d0e540217b01c0c11568f2036.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Химическое клеящее вещество слили в реку Лобню в Московской области, ее уже очищают, в ситуации разбирается региональное минприроды, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее в СМИ появились сообщения о загрязнении реки Лобни вязким веществом."Мы разбираемся в ситуации. По предварительной информации, компания, занимающаяся металлоприемкой, слила химическое клеящее вещество в реку. МЧС установило боновые заграждения. Отобрали пробы", - сказано в сообщении.Отмечается, что реку уже очищают, 25 июня засыпали сорбент.

https://ria.ru/20220605/lena-1793324859.html

лобня

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Лобни спасают птиц, которые увязли в грязной реке Жители Лобни спасают птиц, которые увязли в грязной реке 2022-06-26T14:38 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лобня, происшествия, московская область (подмосковье)