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Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее клеящего вещества - РИА Новости, 26.06.2022
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Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее клеящего вещества
Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее клеящего вещества - РИА Новости, 26.06.2022
Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее клеящего вещества
Химическое клеящее вещество слили в реку Лобню в Московской области, ее уже очищают, в ситуации разбирается региональное минприроды, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:38
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лобня
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Химическое клеящее вещество слили в реку Лобню в Московской области, ее уже очищают, в ситуации разбирается региональное минприроды, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее в СМИ появились сообщения о загрязнении реки Лобни вязким веществом."Мы разбираемся в ситуации. По предварительной информации, компания, занимающаяся металлоприемкой, слила химическое клеящее вещество в реку. МЧС установило боновые заграждения. Отобрали пробы", - сказано в сообщении.Отмечается, что реку уже очищают, 25 июня засыпали сорбент.
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Жители Лобни спасают птиц, которые увязли в грязной реке
Жители Лобни спасают птиц, которые увязли в грязной реке
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лобня, происшествия, московская область (подмосковье)
14:38 26.06.2022 (обновлено: 15:51 26.06.2022)
 
Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее клеящего вещества

Подмосковную реку Лобню очищают после попадания в нее химического клеящего вещества

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРека Клязьма в Московской области
Река Клязьма в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Река Клязьма в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Химическое клеящее вещество слили в реку Лобню в Московской области, ее уже очищают, в ситуации разбирается региональное минприроды, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в СМИ появились сообщения о загрязнении реки Лобни вязким веществом.
"Мы разбираемся в ситуации. По предварительной информации, компания, занимающаяся металлоприемкой, слила химическое клеящее вещество в реку. МЧС установило боновые заграждения. Отобрали пробы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что реку уже очищают, 25 июня засыпали сорбент.
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ЛобняПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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