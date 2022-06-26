https://ria.ru/20220626/lnr-1798207960.html

Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино - РИА Новости, 26.06.2022

Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР, следует из сводки, распространенной Минобороны России в РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:38

2022-06-26T12:38

2022-06-26T13:03

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

северодонецк

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР, следует из сводки, распространенной Минобороны России в воскресенье.В сводке указывается, что 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.

северодонецк

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), северодонецк, луганская народная республика