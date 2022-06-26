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Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/lnr-1798207960.html
Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино - РИА Новости, 26.06.2022
Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
Города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР, следует из сводки, распространенной Минобороны России в РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:38
2022-06-26T13:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
северодонецк
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР, следует из сводки, распространенной Минобороны России в воскресенье.В сводке указывается, что 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.
северодонецк
луганская народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), северодонецк, луганская народная республика
12:38 26.06.2022 (обновлено: 13:03 26.06.2022)
 
Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

Минобороны: 25 июня под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ
Бойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР, следует из сводки, распространенной Минобороны России в воскресенье.
В сводке указывается, что 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.
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Вчера, 14:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СеверодонецкЛуганская Народная Республика
 
 
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