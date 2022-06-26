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Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино - РИА Новости, 26.06.2022
Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
Города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР, следует из сводки, распространенной Минобороны России в РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:38
2022-06-26T12:38
2022-06-26T13:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
северодонецк
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР, следует из сводки, распространенной Минобороны России в воскресенье.В сводке указывается, что 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.
северодонецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), северодонецк, луганская народная республика
12:38 26.06.2022 (обновлено: 13:03 26.06.2022)
Под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино
Минобороны: 25 июня под контроль ЛНР перешли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино