https://ria.ru/20220626/krym-1798225547.html

В Крыму из-за ливней подтопило несколько автодорог

В Крыму из-за ливней подтопило несколько автодорог - РИА Новости, 26.06.2022

В Крыму из-за ливней подтопило несколько автодорог

Несколько автомобильных дорог Крыма подтопило из-за ливней, идет их расчистка, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:52

2022-06-26T14:52

2022-06-26T14:52

алушта

ялта

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Несколько автомобильных дорог Крыма подтопило из-за ливней, идет их расчистка, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжаются. Решено увеличить сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. По данным властей на день воскресенья, в Крыму подтоплено несколько десятков домовладений в 12 населенных пунктах."В настоящее время силами ГУП РК "Автодор" и МЧС республики принимаются все необходимые меры по устранению паводковых ситуаций на автомобильных дорогах. В частности, дороги отчищают от грунта и упавших деревьев. На участках от Симферополя до Перевального, а также от Алушты до Ялты техника расчищает дороги от нанесенного грунта", - подчеркнул Лукашенко.Из-за непогоды, по словам министра, подтопило дороги Симферопольского, Сакского районов, Алушты и Ялты.

https://ria.ru/20220626/krym-1798189193.html

https://ria.ru/20220626/alushta-1798222745.html

алушта

ялта

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алушта, ялта, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия