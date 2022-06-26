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В Крыму из-за ливней подтопило несколько автодорог - РИА Новости, 26.06.2022
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В Крыму из-за ливней подтопило несколько автодорог
В Крыму из-за ливней подтопило несколько автодорог - РИА Новости, 26.06.2022
В Крыму из-за ливней подтопило несколько автодорог
Несколько автомобильных дорог Крыма подтопило из-за ливней, идет их расчистка, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:52
2022-06-26T14:52
алушта
ялта
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Несколько автомобильных дорог Крыма подтопило из-за ливней, идет их расчистка, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжаются. Решено увеличить сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. По данным властей на день воскресенья, в Крыму подтоплено несколько десятков домовладений в 12 населенных пунктах."В настоящее время силами ГУП РК "Автодор" и МЧС республики принимаются все необходимые меры по устранению паводковых ситуаций на автомобильных дорогах. В частности, дороги отчищают от грунта и упавших деревьев. На участках от Симферополя до Перевального, а также от Алушты до Ялты техника расчищает дороги от нанесенного грунта", - подчеркнул Лукашенко.Из-за непогоды, по словам министра, подтопило дороги Симферопольского, Сакского районов, Алушты и Ялты.
https://ria.ru/20220626/krym-1798189193.html
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алушта
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алушта, ялта, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
14:52 26.06.2022
 
В Крыму из-за ливней подтопило несколько автодорог

В Крыму из-за ливней подтопило несколько региональные трассы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на подтопленной улице в Крыму
Автомобиль на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Автомобиль на подтопленной улице в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Несколько автомобильных дорог Крыма подтопило из-за ливней, идет их расчистка, сообщил журналистам врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжаются. Решено увеличить сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. По данным властей на день воскресенья, в Крыму подтоплено несколько десятков домовладений в 12 населенных пунктах.
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"В настоящее время силами ГУП РК "Автодор" и МЧС республики принимаются все необходимые меры по устранению паводковых ситуаций на автомобильных дорогах. В частности, дороги отчищают от грунта и упавших деревьев. На участках от Симферополя до Перевального, а также от Алушты до Ялты техника расчищает дороги от нанесенного грунта", - подчеркнул Лукашенко.
Из-за непогоды, по словам министра, подтопило дороги Симферопольского, Сакского районов, Алушты и Ялты.
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