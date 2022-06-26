https://ria.ru/20220626/krym-1798189193.html
В Симферополе и пяти селах Крыма из-за ливней подтоплены домовладения
В Симферополе и пяти селах Крыма из-за ливней подтоплены домовладения - РИА Новости, 26.06.2022
В Симферополе и пяти селах Крыма из-за ливней подтоплены домовладения
Низинные районы в Симферополе и пяти селах Симферопольского района Крыма подтоплены из-за ночных ливней, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:42
2022-06-26T10:42
2022-06-26T10:42
происшествия
симферополь
белогорский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Низинные районы в Симферополе и пяти селах Симферопольского района Крыма подтоплены из-за ночных ливней, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по республике."В результате обильных осадков, которые выпали сегодня ночью, оказались подтопленными шесть населенных пунктов – пять сел Симферопольского района и сам Симферополь", - заявили в МЧС.Дожди продолжаются. Согласно информации спасательного ведомства, подтопления домов устраняют 263 человека и 27 единиц техники.По данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе за четыре часа ночью выпало 33 миллиметра осадков – более половины месячной нормы. Ливни прошли в бассейнах рек Бурульча и Биюк-Карасу в Белогорском районе Крыма – 98 и 75 миллиметров осадков соответственно.
https://ria.ru/20220625/sochi-1798057539.html
симферополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, белогорский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе и пяти селах Крыма из-за ливней подтоплены домовладения
Низинные районы в Симферополе и пяти селах Крыма подтоплены из-за ливней