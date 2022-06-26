https://ria.ru/20220626/krym-1798189193.html

В Симферополе и пяти селах Крыма из-за ливней подтоплены домовладения

В Симферополе и пяти селах Крыма из-за ливней подтоплены домовладения - РИА Новости, 26.06.2022

В Симферополе и пяти селах Крыма из-за ливней подтоплены домовладения

Низинные районы в Симферополе и пяти селах Симферопольского района Крыма подтоплены из-за ночных ливней, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:42

2022-06-26T10:42

2022-06-26T10:42

происшествия

симферополь

белогорский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Низинные районы в Симферополе и пяти селах Симферопольского района Крыма подтоплены из-за ночных ливней, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по республике."В результате обильных осадков, которые выпали сегодня ночью, оказались подтопленными шесть населенных пунктов – пять сел Симферопольского района и сам Симферополь", - заявили в МЧС.Дожди продолжаются. Согласно информации спасательного ведомства, подтопления домов устраняют 263 человека и 27 единиц техники.По данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе за четыре часа ночью выпало 33 миллиметра осадков – более половины месячной нормы. Ливни прошли в бассейнах рек Бурульча и Биюк-Карасу в Белогорском районе Крыма – 98 и 75 миллиметров осадков соответственно.

https://ria.ru/20220625/sochi-1798057539.html

симферополь

белогорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, симферополь, белогорский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)