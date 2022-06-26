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В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/kpp-1798282322.html
В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом
В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом - РИА Новости, 26.06.2022
В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом
Планируемый к открытию украинский КПП для мирных жителей "Первомайск-Золотое", расположенный в Катериновке, по периметру был окружен огневыми позициями... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:23
2022-06-26T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
киев
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Планируемый к открытию украинский КПП для мирных жителей "Первомайск-Золотое", расположенный в Катериновке, по периметру был окружен огневыми позициями украинских силовиков, блиндажами и военной техникой, несмотря на договоренности о разводе сил и средств, действовавших в этом районе в период минских договоренностей, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Писарь".Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что населенный пункт Катериновка перешел под контроль сил республики и РФ."Судя по блиндажам, по их укреплениям, их (украинских силовиков - ред.) было здесь не мало. Также присутствовала техника тяжелая, есть капониры замаскированные, что доказывает, что они нарушали минские договоренности систематически. Есть и огневые точки по периметру…" - рассказал "Писарь".По его словам, все позиции и техника были спрятаны за высоким забором.По решению Киева, с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса действовал пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ноябре 2020 года украинские власти заявили об открытии у линии соприкосновения в Донбассе двух новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП оставались закрытыми. На данных участках были отведены силы, в том числе военная техника, но ЛНР неоднократно обвиняла Киев в нарушении этих договоренностей.
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луганская народная республика
донбасс
киев
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в мире, луганская народная республика, донбасс, киев
23:23 26.06.2022
 
В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом

Представитель ЛНР: украинский КПП в Золотом был полностью окружен огневыми точками

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМины польского производства, обнаруженные в ходе зачистки села Золотое-2
Мины польского производства, обнаруженные в ходе зачистки села Золотое-2 - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Мины польского производства, обнаруженные в ходе зачистки села Золотое-2. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Планируемый к открытию украинский КПП для мирных жителей "Первомайск-Золотое", расположенный в Катериновке, по периметру был окружен огневыми позициями украинских силовиков, блиндажами и военной техникой, несмотря на договоренности о разводе сил и средств, действовавших в этом районе в период минских договоренностей, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Писарь".
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что населенный пункт Катериновка перешел под контроль сил республики и РФ.
Кадры казармы ВСУ в освобожденном Золотом - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 12:48Специальная военная операция на Украине
В населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины
"Судя по блиндажам, по их укреплениям, их (украинских силовиков - ред.) было здесь не мало. Также присутствовала техника тяжелая, есть капониры замаскированные, что доказывает, что они нарушали минские договоренности систематически. Есть и огневые точки по периметру…" - рассказал "Писарь".
По его словам, все позиции и техника были спрятаны за высоким забором.
По решению Киева, с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса действовал пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ноябре 2020 года украинские власти заявили об открытии у линии соприкосновения в Донбассе двух новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП оставались закрытыми. На данных участках были отведены силы, в том числе военная техника, но ЛНР неоднократно обвиняла Киев в нарушении этих договоренностей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассКиев
 
 
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