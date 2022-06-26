https://ria.ru/20220626/kpp-1798282322.html
В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом
В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом - РИА Новости, 26.06.2022
В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом
Планируемый к открытию украинский КПП для мирных жителей "Первомайск-Золотое", расположенный в Катериновке, по периметру был окружен огневыми позициями... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:23
2022-06-26T23:23
2022-06-26T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Планируемый к открытию украинский КПП для мирных жителей "Первомайск-Золотое", расположенный в Катериновке, по периметру был окружен огневыми позициями украинских силовиков, блиндажами и военной техникой, несмотря на договоренности о разводе сил и средств, действовавших в этом районе в период минских договоренностей, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Писарь".Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что населенный пункт Катериновка перешел под контроль сил республики и РФ."Судя по блиндажам, по их укреплениям, их (украинских силовиков - ред.) было здесь не мало. Также присутствовала техника тяжелая, есть капониры замаскированные, что доказывает, что они нарушали минские договоренности систематически. Есть и огневые точки по периметру…" - рассказал "Писарь".По его словам, все позиции и техника были спрятаны за высоким забором.По решению Киева, с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса действовал пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ноябре 2020 года украинские власти заявили об открытии у линии соприкосновения в Донбассе двух новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП оставались закрытыми. На данных участках были отведены силы, в том числе военная техника, но ЛНР неоднократно обвиняла Киев в нарушении этих договоренностей.
https://ria.ru/20220625/miny-1798071110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, киев
В ЛНР рассказали об окруженном огневыми точками украинском КПП в Золотом
Представитель ЛНР: украинский КПП в Золотом был полностью окружен огневыми точками
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Планируемый к открытию украинский КПП для мирных жителей "Первомайск-Золотое", расположенный в Катериновке, по периметру был окружен огневыми позициями украинских силовиков, блиндажами и военной техникой, несмотря на договоренности о разводе сил и средств, действовавших в этом районе в период минских договоренностей, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным "Писарь".
Ранее в Народной милиции ЛНР
заявили, что населенный пункт Катериновка перешел под контроль сил республики и РФ
.
"Судя по блиндажам, по их укреплениям, их (украинских силовиков - ред.) было здесь не мало. Также присутствовала техника тяжелая, есть капониры замаскированные, что доказывает, что они нарушали минские договоренности систематически. Есть и огневые точки по периметру…" - рассказал "Писарь".
По его словам, все позиции и техника были спрятаны за высоким забором.
По решению Киева
, с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса
действовал пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР
и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ноябре 2020 года украинские власти заявили об открытии у линии соприкосновения в Донбассе двух новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП оставались закрытыми. На данных участках были отведены силы, в том числе военная техника, но ЛНР неоднократно обвиняла Киев в нарушении этих договоренностей.