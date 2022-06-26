https://ria.ru/20220626/koronavirus-1798197972.html
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 232 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:12
2022-06-26T11:12
2022-06-26T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 232 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 232, госпитализированы - 101 человек, выздоровели - 166 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 230 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 776 445 случаев коронавируса, выздоровели 2 585 826 человек, умерли 44 086 человек.
https://ria.ru/20220624/immunitet-1797897003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 232 случая заражения коронавирусом