https://ria.ru/20220626/koronavirus-1798197972.html

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 101 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 232 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T11:12

2022-06-26T11:12

2022-06-26T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 232 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 232, госпитализированы - 101 человек, выздоровели - 166 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 230 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 776 445 случаев коронавируса, выздоровели 2 585 826 человек, умерли 44 086 человек.

https://ria.ru/20220624/immunitet-1797897003.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва