https://ria.ru/20220626/koronavirus-1798196835.html
В России за сутки госпитализировали 628 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 628 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2022
В России за сутки госпитализировали 628 человек с COVID-19
Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 45,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:05
2022-06-26T11:05
2022-06-26T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 45,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 628 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 12 субъектах, снижение - в 63, ситуация не изменилась в 10.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2 713 человек, или на 21,5% меньше в сравнении с 25 июня."Выявлено 3 004 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220624/immunitet-1797893159.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
В России за сутки госпитализировали 628 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 45,5% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 26 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 628 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 12 субъектах, снижение - в 63, ситуация не изменилась в 10.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2 713 человек, или на 21,5% меньше в сравнении с 25 июня.
"Выявлено 3 004 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - также говорится в сообщении.