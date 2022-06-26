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Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом - РИА Новости, 26.06.2022
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Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом
Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом - РИА Новости, 26.06.2022
Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом
Власти Херсонской военно-гражданской администрации квалифицируют поджог автомобиля чиновницы Новой Каховки как теракт по заданию украинских властей, сказал... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:22
2022-06-26T19:31
в мире
жкх
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Власти Херсонской военно-гражданской администрации квалифицируют поджог автомобиля чиновницы Новой Каховки как теракт по заданию украинских властей, сказал замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.Ранее сотрудница военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирина Махнева сообщила, что ночью неизвестные подожгли ее машину."Ночью был, насколько мы понимаем, был подорван автомобиль сотрудницы администрации (Новой Каховки) - она глава управления образования. Это - продолжение череды терактов, которые украинская сторона продолжает выполнять, запугивая администрации. Они открыто заявили, что будут теракты устраивать", - сказал РИА Новости Стремоусов.Махнева не пострадала и планирует продолжить выполнять должностные обязанности. Стремоусов сказал, что идет расследование теракта.В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Стремоусов сообщил, что это прямой вызов и угроза ему лично и сотрудникам администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, жкх, херсонская область , херсон, запорожская область
19:22 26.06.2022 (обновлено: 19:31 26.06.2022)
 
Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал поджог машины чиновницы терактом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии у здания Каховского городского совета в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии у здания Каховского городского совета в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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Сотрудники Росгвардии у здания Каховского городского совета в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Власти Херсонской военно-гражданской администрации квалифицируют поджог автомобиля чиновницы Новой Каховки как теракт по заданию украинских властей, сказал замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.
Ранее сотрудница военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирина Махнева сообщила, что ночью неизвестные подожгли ее машину.
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"Ночью был, насколько мы понимаем, был подорван автомобиль сотрудницы администрации (Новой Каховки) - она глава управления образования. Это - продолжение череды терактов, которые украинская сторона продолжает выполнять, запугивая администрации. Они открыто заявили, что будут теракты устраивать", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Махнева не пострадала и планирует продолжить выполнять должностные обязанности. Стремоусов сказал, что идет расследование теракта.
В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Стремоусов сообщил, что это прямой вызов и угроза ему лично и сотрудникам администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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