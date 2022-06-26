https://ria.ru/20220626/kherson-1798259617.html

Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом

Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом - РИА Новости, 26.06.2022

Херсонские власти назвали поджог машины чиновницы терактом

Власти Херсонской военно-гражданской администрации квалифицируют поджог автомобиля чиновницы Новой Каховки как теракт по заданию украинских властей, сказал... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:22

2022-06-26T19:22

2022-06-26T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Власти Херсонской военно-гражданской администрации квалифицируют поджог автомобиля чиновницы Новой Каховки как теракт по заданию украинских властей, сказал замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.Ранее сотрудница военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирина Махнева сообщила, что ночью неизвестные подожгли ее машину."Ночью был, насколько мы понимаем, был подорван автомобиль сотрудницы администрации (Новой Каховки) - она глава управления образования. Это - продолжение череды терактов, которые украинская сторона продолжает выполнять, запугивая администрации. Они открыто заявили, что будут теракты устраивать", - сказал РИА Новости Стремоусов.Махнева не пострадала и планирует продолжить выполнять должностные обязанности. Стремоусов сказал, что идет расследование теракта.В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Стремоусов сообщил, что это прямой вызов и угроза ему лично и сотрудникам администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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