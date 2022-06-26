Последствия ситуации на Украине будут ощутимы еще десять лет, заявил Калын
Представитель Эрдогана Калын: последствия ситуации на Украине будут ощутимы еще десять лет
© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын. Архивное фото
АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Последствия ситуации на Украине будут ощутимы еще 10 лет, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Это холодная война, последствия которой мы ощутим еще минимум 10 лет", - сказал Калын в интервью на телеканале Haberturk.
По его словам, Турция будет стараться продолжить свою сбалансированную внешнюю политику в этом контексте.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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