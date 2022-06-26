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Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда - РИА Новости, 26.06.2022
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Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда
Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда - РИА Новости, 26.06.2022
Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда
Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:35
2022-06-26T21:00
калининград
санкции в отношении россии
экономика
антон алиханов
мария захарова
маркус эдерер
калининградская область
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.По его словам, Россия может не переживать за регион.Также Алиханов назвал европейскую бюрократию "кошмаром Кафки" и напомнил, что калининградский транзит оплачивается российской стороной, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения. По его мнению, "Еврокомиссия просто запуталась".Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
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калининград, санкции в отношении россии, экономика, антон алиханов, мария захарова, маркус эдерер, калининградская область, россия, евросоюз, еврокомиссия, литва
20:35 26.06.2022 (обновлено: 21:00 26.06.2022)
 
Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда

Алиханов: морских провозных мощностей на Балтике избыток, снабжать Калининград есть на чем

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВид на набережную в Калининграде
Вид на набережную в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Вид на набережную в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чем. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна", — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия может не переживать за регион.
Также Алиханов назвал европейскую бюрократию "кошмаром Кафки" и напомнил, что калининградский транзит оплачивается российской стороной, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения. По его мнению, "Еврокомиссия просто запуталась".
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Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
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