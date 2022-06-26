https://ria.ru/20220626/kaliningrad-1798269231.html

Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда

Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда - РИА Новости, 26.06.2022

Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда

Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T20:35

2022-06-26T20:35

2022-06-26T21:00

калининград

санкции в отношении россии

экономика

антон алиханов

мария захарова

маркус эдерер

калининградская область

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.По его словам, Россия может не переживать за регион.Также Алиханов назвал европейскую бюрократию "кошмаром Кафки" и напомнил, что калининградский транзит оплачивается российской стороной, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения. По его мнению, "Еврокомиссия просто запуталась".Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

https://ria.ru/20220625/kaliningrad-1798118811.html

https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797610532.html

калининград

калининградская область

россия

литва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининград, санкции в отношении россии, экономика, антон алиханов, мария захарова, маркус эдерер, калининградская область, россия, евросоюз, еврокомиссия, литва