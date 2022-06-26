https://ria.ru/20220626/izmatyvanie-1798164588.html

Пушков назвал цель санкций против России

Пушков назвал цель санкций против России - РИА Новости, 26.06.2022

Пушков назвал цель санкций против России

Санкции против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T02:19

2022-06-26T02:19

2022-06-26T02:37

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Санкции против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя информацию о возможном запрете импорта золота из РФ.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 на предстоящем саммите в Германии будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики.Также сообщалось, что американский минфин во вторник обнародует решение о запрете импорта золота в США.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.По его словам, пересмотра общего курса не предвидится, "сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России".

https://ria.ru/20220626/neft-1798161048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, g7, сша