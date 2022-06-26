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Пушков назвал цель санкций против России - РИА Новости, 26.06.2022
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Пушков назвал цель санкций против России
Пушков назвал цель санкций против России - РИА Новости, 26.06.2022
Пушков назвал цель санкций против России
Санкции против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T02:19
2022-06-26T02:37
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Санкции против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя информацию о возможном запрете импорта золота из РФ.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 на предстоящем саммите в Германии будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики.Также сообщалось, что американский минфин во вторник обнародует решение о запрете импорта золота в США.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.По его словам, пересмотра общего курса не предвидится, "сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России".
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россия, в мире, g7, сша
02:19 26.06.2022 (обновлено: 02:37 26.06.2022)
 
Пушков назвал цель санкций против России

Сенатор Пушков: санкции против России нацелены на долгосрочное изматывание страны

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Санкции против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя информацию о возможном запрете импорта золота из РФ.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 на предстоящем саммите в Германии будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики.
Также сообщалось, что американский минфин во вторник обнародует решение о запрете импорта золота в США.
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
"Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке", - говорится в сообщении.
По его словам, пересмотра общего курса не предвидится, "сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России".
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
01:06
СМИ: страны G7 хотят установить предельные цены на российскую нефть
 
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