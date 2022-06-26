02:19 26.06.2022 (обновлено: 02:37 26.06.2022)
Пушков назвал цель санкций против России
Сенатор Пушков: санкции против России нацелены на долгосрочное изматывание страны
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Санкции против России нацелены на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны, сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя информацию о возможном запрете импорта золота из РФ.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 на предстоящем саммите в Германии будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики.
Также сообщалось, что американский минфин во вторник обнародует решение о запрете импорта золота в США.
"Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке", - говорится в сообщении.
По его словам, пересмотра общего курса не предвидится, "сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России".