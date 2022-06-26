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Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре
Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре - РИА Новости, 26.06.2022
Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре
Власти Барселоны решили ввести ограничения на численность туристических групп, посещающих исторический центр города, сообщает газета 20minutos. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T02:09
2022-06-26T02:09
2022-06-26T02:09
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Барселоны решили ввести ограничения на численность туристических групп, посещающих исторический центр города, сообщает газета 20minutos.Городской совет утвердил постановление, запрещающее экскурсии в Старом городе для групп численностью более 15 участников. В остальных частях города лимит для осмотра достопримечательностей — компания из 30 туристов. Помимо этого, гиды теперь не могут использовать микрофоны и громкоговорители.Член городского совета Жорди Рабасса заявил, что контроль за выполнением требований будут осуществлять "гражданские агенты" и правоохранительные органы. Штраф за неисполнение предписаний может достигать 1,5 тысячи евро, при повторном нарушении сумма будет удвоена.По данным газеты Mundo, постановление может вступить в силу в конце июля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, барселона (город), туризм, туристы, испания
Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре
Власти Барселоны планируют взимать штрафы за тургруппы больше 15 человек в центре города
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Барселоны решили ввести ограничения на численность туристических групп, посещающих исторический центр города, сообщает газета 20minutos.
Городской совет утвердил постановление, запрещающее экскурсии в Старом городе для групп численностью более 15 участников. В остальных частях города лимит для осмотра достопримечательностей — компания из 30 туристов. Помимо этого, гиды теперь не могут использовать микрофоны и громкоговорители.
Член городского совета Жорди Рабасса заявил, что контроль за выполнением требований будут осуществлять "гражданские агенты" и правоохранительные органы. Штраф за неисполнение предписаний может достигать 1,5 тысячи евро, при повторном нарушении сумма будет удвоена.
По данным газеты Mundo, постановление может вступить в силу в конце июля.