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Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре - РИА Новости, 26.06.2022
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Туризм
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Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре
Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре - РИА Новости, 26.06.2022
Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре
Власти Барселоны решили ввести ограничения на численность туристических групп, посещающих исторический центр города, сообщает газета 20minutos. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T02:09
2022-06-26T02:09
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Барселоны решили ввести ограничения на численность туристических групп, посещающих исторический центр города, сообщает газета 20minutos.Городской совет утвердил постановление, запрещающее экскурсии в Старом городе для групп численностью более 15 участников. В остальных частях города лимит для осмотра достопримечательностей — компания из 30 туристов. Помимо этого, гиды теперь не могут использовать микрофоны и громкоговорители.Член городского совета Жорди Рабасса заявил, что контроль за выполнением требований будут осуществлять "гражданские агенты" и правоохранительные органы. Штраф за неисполнение предписаний может достигать 1,5 тысячи евро, при повторном нарушении сумма будет удвоена.По данным газеты Mundo, постановление может вступить в силу в конце июля.
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новости - туризм, барселона (город), туризм, туристы, испания
02:09 26.06.2022
 
Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре

Власти Барселоны планируют взимать штрафы за тургруппы больше 15 человек в центре города

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБарселона
Барселона - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Барселоны решили ввести ограничения на численность туристических групп, посещающих исторический центр города, сообщает газета 20minutos.
Городской совет утвердил постановление, запрещающее экскурсии в Старом городе для групп численностью более 15 участников. В остальных частях города лимит для осмотра достопримечательностей — компания из 30 туристов. Помимо этого, гиды теперь не могут использовать микрофоны и громкоговорители.
Член городского совета Жорди Рабасса заявил, что контроль за выполнением требований будут осуществлять "гражданские агенты" и правоохранительные органы. Штраф за неисполнение предписаний может достигать 1,5 тысячи евро, при повторном нарушении сумма будет удвоена.
По данным газеты Mundo, постановление может вступить в силу в конце июля.
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