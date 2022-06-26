https://ria.ru/20220626/ispaniya-1797830455.html

Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре

Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре - РИА Новости, 26.06.2022

Власти Барселоны планируют ограничить численность туристов в центре

Власти Барселоны решили ввести ограничения на численность туристических групп, посещающих исторический центр города, сообщает газета 20minutos. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T02:09

2022-06-26T02:09

2022-06-26T02:09

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барселона (город)

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туристы

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Власти Барселоны решили ввести ограничения на численность туристических групп, посещающих исторический центр города, сообщает газета 20minutos.Городской совет утвердил постановление, запрещающее экскурсии в Старом городе для групп численностью более 15 участников. В остальных частях города лимит для осмотра достопримечательностей — компания из 30 туристов. Помимо этого, гиды теперь не могут использовать микрофоны и громкоговорители.Член городского совета Жорди Рабасса заявил, что контроль за выполнением требований будут осуществлять "гражданские агенты" и правоохранительные органы. Штраф за неисполнение предписаний может достигать 1,5 тысячи евро, при повторном нарушении сумма будет удвоена.По данным газеты Mundo, постановление может вступить в силу в конце июля.

https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html

барселона (город)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, барселона (город), туризм, туристы, испания